„Tănase are un statut special!” Noi detalii după ce transferul căpitanului de la FCSB nu s-a realizat: „Nu s-a plătit clauza”

Căpitanul roș-albaștrilor își dorește de mai bine de un an să joace în afară, însă niciuna dintre ofertele pentru el nu s-au concretizat. În această iarnă, Tănase avea o propunere de la Al Nasr, însă pentru a se face transferul, Gigi Becali ar fi trebuit să le plătească un comision mare agenților care au venit cu oferta.

Patronul nu a fost de acord, astfel că Tănase se află în cantonament la baza din Berceni, cu echipa, iar șansele să prindă un transfer sunt tot mai mici, mai ales dat fiind faptul că are o clauză de 3 milioane de euro.

Mihai Stoica: „Nu s-a plătit clauza! Dacă se plătește, pleacă”



Tănase a semnat un nou contract cu FCSB, valabil până în 2025, devenind și cel mai bine plătit jucător din lotul roș-albaștrilor, cu un salariu de 30 000 de euro lunar. Orice echipă vrea să îl transfere trebuie să îi achite clauza, care înainte era de 5 milioane de euro.

Mihai Stoica, managerul general al FCSB-ului, a vorbit despre situația lui Tănase, dezvăluind că nu a plecat pentru că nu i-a fost achitată clauza. Totodată, oficialul clubului a dezvăluit că are o relație specială cu golgheterul din Liga 1 al sezonului trecut.

„Tănase a rămas, nu s-a plătit clauza. Dacă se plăteşte, pleacă. Are un statut special, faţă de mine are statut special. Face glume, nu are probleme, se antrenează excepţional”, a declarat Mihai Stoica pentru Telekom Sport.