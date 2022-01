Victor Becali a elucidat transferul lui Florin Tănase de la FCSB: „Oricine și-ar dori să plece!” Situația jucătorului 

În vara lui 2021, Florin Tănase (27 ani) și-a prelungit contractul cu FCSB până în 2025. În urma noului angajament, căpitanul roș-albaștrilor câștigă 30.000 de euro lunar, având cel mai mare salariu din Liga 1, la egalitate cu Alexandru Chipciu (32 ani) și Ciprian Deac (35 ani).

Doar că, atunci când și-a prelungit șederea la FCSB, Florin Tănase și-a redus clauza de reziliere de la 5 milioane de euro, la 3. Astfel, orice club care-i achită lui Gigi Becali această sumă își poate procura serviciile mijlocașului ofensiv.

Iar în ultimele luni Al Nasr s-a interesat de golgheterul Ligii 1 din sezonul 2020-2021, după cum a anunțat chiar Tănase, dar fără a face o ofertă concretă pentru club, așa că șansele ca Toni Petrea să se bazeze pe căpitanul său și în 2022 sunt mai mari de la o zi la alta.

Însă, Victor Becali susține că jucătorul său nu este obsedat de o plecare de la FCSB și că își așteaptă rândul, iar agentul lui Florin Tănase este convins că acesta își va găsi un contract avantajos din punct de vedere financiar.

Victor Becali: „Gigi nu își dorește să plece Tănase”

„Gigi cerea la un moment dat 5 milioane de euro, i-a mărit salariul şi a redus clauza de reziliere, un gest foarte frumos din partea lui.

Gigi nu îşi doreşte să plece Tănase, Gigi are nevoie de el, dar dacă asta e clauza nu are ce face. Tănase a fost de multe ori in situaţia asta şi nu s-a legat.

'Dacă plec, bine, dacă nu, data viitoare', nu este un băiat disperat să plece. Sigur că şi-ar dori, oricine îşi doreşte.

Sunt convins că într-o zi o să vină şi un contract bun pentru el”, a declarat Victor Becali pentru telekomsport.

Florin Tănase și-a continuat formă bună și în acest sezon. În 17 meciuri din Liga 1, jucătorul lui Toni Petrea a marcat 9 goluri și a oferit 4 pase decisive.

