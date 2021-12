„Sunt discuții pentru un transfer acolo!” Tănase, noi detalii despre viitorul său după victoria cu UTA! Căpitanul FCSB, gata să lucreze din nou cu Iordănescu Jr.

Roș-albaștrii s-au impus în urma a două penalty-uri controversate pe care le-au primit și au ajuns din nou la opt puncte distanță de liderul CFR Cluj. Cele două goluri ale FCSB-ului au fost înscrise de Florin Tănase, care a vorbit la finalul meciului despre victoria obținută, dar și despre cursa în lupta pentru titlul.

Căpitanul vicecampioanei României a comentat și cele două faze din care s-au acordat loviturile de pedeapsă și a avut și un mesaj pentru suporterii echipei, care nu au putut fi la stadion.

Florin Tănase: „Nu cred că există dubii în legătură cu primul penalty!”

„Deocamdată se pare că suntem doar noi în luptă cu CFR-ul, dar la fotbal se pot schimba multe, mai sunt destule etape, destule meciuri directe pe care le vom avea și noi cu CFR-ul, și Craiova, o să vedem dacă rămânem doar noi două în luptă. Sper să rămânem, să nu se desprindă CFR-ul și de noi.

Am jucat cu o echipă experimentată, agresivă, acesta a fost jocul, noi suntem bucuroși că am obținut cele trei puncte. La al doilea penalty am înțeles și eu că a ieșit mingea, în legătură cu primul penalty cred că nu există dubii, s-a și auzit, probabil unii dintre dumneavoastră, care erați în spatele porții, ați auzit.

Dacă se putea dicta penalty și la faza aceea cu Miculescu, atunci victoria este destul de meritată, nu? Au fost destule intrări dure ale lor, cu talpa, eu cred că este un rezultat meritat.

Din păcate, suporterii nu au putut fi pe stadion în această seară din cauza orei târzii la care a început meciul, cu siguranță vor fi alături de noi la meciul cu Rapid. Eu le transmit pe această cale să vină cât mai mulți, să ne susțină, avem mare nevoie de ei și împreună suntem mai puternici”, a declarat Florin Tănase la finalul meciului.

Întrebat despre gestul făcut după primul gol înscris, când a luat minege și a pus-o sub tricou, arătând o inimă spre cameră, Tănase a dezvăluit: „Soția mea este însărcinată și așteptăm un băiețel”.

„Există discuții, dar momentan sunt focusat pe cele trei meciuri rămase!”

Totodată, Tănase a fost întrebat și despre posibilitatea de a colabora din nou cu Edward Iordănescu, antrenor ce a plecat de la FCSB în urmă cu câteva săptămâni, la o echipă din Emirate. Căpitanul a dezvăluit că există discuții din zona arabă pentru un posibil transfer, însă deocamdată nu este nimic concret.

„Eu m-am înțeles foarte bine cu domnul Iordănescu, de fapt, toți colegii ne-am înțeles foarte bine. Este un antrenor bun și de ce nu? Mi-aș dori pe viitor să lucrez cu dânsul. Sunt discuții în Emirate, dar momentan sunt focusat 100% pe cele trei meciuri rămase. Deocamdată sunt aici, există discuții, dar vom vedea după sărbători”, a adăugat fotbalistul.