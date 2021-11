”Am picat din punct de vedere fizic”. Analiza lui Florin Tănase, după ce FCSB s-a încurcat la Voluntari

Florin Tănase, căpitanul celor de la FCSB, a tras concluzii după această partidă. Acesta recunoaște că echipa lui Edi Iordănescu nu este 100% din punct de vedere fizic.

„Un meci dificil, din păcate nu am reușit să înscriem și să continuăm seria bună de victorii. Trebuie să muncim bine în aceste două săptămâni de pauză și să începem să câștigăm din nou. E o echipă foarte experimentată, cu jucători buni, au reușit să ne blocheze în prima repriză.

Florin Tănase: ”Sperăm să nu pierdem prea curând”

Eu cred că, dacă gestionam mai bine ultima pasă, puteam să înscriem în prima repriză. În a doua repriză am picat din punct de vedere fizic, e complicat să joci din 3 în 3 zile după perioada prin care am trecut noi. Am avut o circulație bună în prima repriză, cu schimbări de direcție.

Eu mă simt bine, e clar că nu sunt la 100%, dar mă simt din ce în ce mai bine și, cu siguranță, o să fiu mai bine pe viitor. Mai sunt destule etape până la intrarea în play-off. Este bun și un punct, e bine că nu am pierdut și sperăm să nu pierdem prea curând”, a spus Tănase.

FCSB rămâne pe locul doi, cu 31 de puncte, la trei puncte distanță de locul trei, ocupat de Universitatea Craiova. Pe primul loc rămâne CFR Cluj, care a încheiat turul cu 39 de puncte.

După reluarea campionatului, FCSB va juca pe teren propriu cu FC Botoșani.