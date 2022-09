„Să vorbești tu când în Giulești se întâmplă toate nenorocirile?” MM Stoica, atac dur la adresa lui Dan Șucu

După fluierul final din partida FCU Craiova - Rapid, încheiată 1-0, Cristi Săpunaru a făcut scandal la vestiare și s-a luat la "harță" cu unul dintre suporterii grupării din Bănie.

MM Stoica, managerul general al FCSB-ului, l-a atacat pe Dan Șucu, după ce acționarul Rapidului l-a apărat pe căpitanul giuleștenilor și l-a "pus la colț" pe oficialul roș-albaștrilor.

MM: „Când spune câte ceva, e pe lângă subiect rău”

„Ce mă șochează este cum a apărut Dan Șucu. Trăiește foarte vișiniu în ultima vreme, are șapcă vișinie, fular vișiniu când vorbește. Dar când spune câte ceva, e pe lângă subiect rău.

Zice de mine că nu am construit nimic. Așa e, nu am construit nicio canapea (n.r. ironie la firma de construcții a lui Șucu) în viața mea. Să îi explic cam ce am construit eu în 2005, echipa aia cu Ghionea, Nicoliță, Boștină.

Am făcut o echipă care a câștigat derby-ul fără revanșă în 2006. Niciodată două echipe din România nu se vor întâlni într-o fază atât de avansată al unei competiții europene.

Să vorbești tu când în Giulești se întâmplă toate nenorocirile?! Întrebați-l pe Ioan Andone, când a primit o pungă cu lichid uman în cap! Întrebați-l pe Reghe, când a primit o pungă cu suc în cap! Au făcut prăpăd cu Craiova pe Arena Națională mereu. Acum, deodată, când sunt înjurați trebuie să înjure și ei...”, au fost cuvintele lui MM Stoica la Orange Sport.

