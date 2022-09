Fotbalistul care l-a impresionat pe MM Stoica: „A dat pase geniale. Nu poate juca oriunde”

Farul Constanța s-a impus în fața lui FC Argeș în etapa a 10-a a campionatului cu 3-0, grație reușitelor lui Grameni (7'), Băluță (57') și Torje ('90).

MM Stoica, managerul general al FCSB-ului, a vorbit la superlativ despre Denis Alibec, care a fost adus la trupa de pe litoral în această perioadă de mercato de la Kayserispor.

MM: „Alibec nu poate juca oriunde”

„Trei victorii fără dubii a obținut Farul. Chiar conduși, la Cluj au câștigat într-o manieră entuziasmantă, pe noi ne-au bătut fără drept de apel, iar astăzi... La Craiova nu îmi explic cum pierdut. Mă întreb unde erau și cu punctele alea.

Alibec a făcut un meci de excepție, e un număr 10. S-a demarcat pe toată lungimea terenului, a avut niște pase geniale pentru colegi. Este genul de jucător care nu poate juca la Kayserispor sau la o echipă oarecare din Turcia, la Atromitos, o echipă oarecare din Grecia. Logic, nu poate juca nici la CFR cu Petrescu. El vrea altceva de la atacanți.

Alibec are nevoie de o zonă de confort. Când e într-o zonă de confort, e de neoprit! Mie mi-a plăcut foarte mult azi, cel mai bun meci al lui! Ideea e că am văzut că Alibec eu jucător care are nevoie de un atacant în fața lui. Sistemul lui Hagi este ceva special.”, au fost cuvintele lui MM Stoica la Orange Sport.

După această victorie, Farul Constanța se află în vârful clasamentului la egalitate de puncte cu Rapid București (21p), însă cu un golaveraj mai bun față de giuleșteni.