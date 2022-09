Gică Hagi, nemulțumit și la 3-0 pentru Farul: „În prima repriză am fost supărat pe cei din spate!” 

Farul Constanța a câștigat meciul cu FC Argeș, 3-0, din etapa a zecea din Superligă, și și-a adjudecat primul loc în clasament.

Echipa pregătită de Gică Hagi (57 ani) a dominat în întregime partida de la Ovidiu, însă „Regele” a avut unele nemulțumiri în evoluția elevilor săi, chiar dacă s-au impus la o diferență de trei goluri.

Gică Hagi: „Am pretențiile mele!”

„Am jucat bine, eu zic că am pregătit bine meciul. Am început extraordinar, am marcat, după am avut vreo 20 de minute unde ne-am pierdut puțin, dar la pauză am reglat lucrurile. Am marcat 3 goluri și nu am primit gol. E bine, dar avem potențial să fie și mai bine.

De la început am zis că ne luptăm la playoff, va fi o luptă strânsă, luptă grea. Echipele sunt toate bune. Trebuie să tratăm toate meciurile cum ar jucat cu Craivoa, CFR și Steaua. Fiecare meci trebuie luat în parte, să joci pentru victorie.

Am pretențiile mele. În prima repriză am fost supărat pe cei din spate, adversarul a venit cu 5 pași înainte, trebuia să găsim soluții pe linia a doua, a treia. Ofensiv știm să jucăm, defensiv cred că o putem face mai bine”, a declarat Gică Hagi, după victoria cu FC Argeș.