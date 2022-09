Dan Șucu a pus punctul pe "i" în cazul lui Cristi Săpunaru. Ce a transmis acționarul lui Rapid

Rapid s-a duelat cu FCU Craiova la Târgu Jiu, contând pentru etapa a 10-a din Superliga. Trupa din Bănie s-a impus cu 1-0, însă, după fluierul final, s-au iscat acțiuni dure la vestiar.

Cristi Săpunaru, căpitanul giuleștenilor, a fost implicat direct într-un conflict fizic și verbal cu "Poștașu", unul dintre suporterii lui FCU Craiova, și ar putea fi suspendat pentru agresivitate.

Dan Șucu, unul dintre acționarii de la Rapid, a vrobit despre posibila sancțiune pe care o va vedea Săpunaru și a evidențiat că echipa s-ar putea descurca și fără prezența sa în teren.

Șucu: „Nu asta e problema noastră”

(n.r. vă e teamă că Săpunaru ar putea fi suspendat?) Echipa e foarte puternică, căpitanul e extrem de important, echipa poate să reziste fără capitan câteva meciuri. Nu asta e problema noastră.”, au fost cuvintele lui Dan Șucu, potrivit Orange Sport.

Șucu, despre Săpunaru

„Acum ce facem, ne concentrâm pe bârfe, cine a scuipat, cine a înjurat sau s-a îmbrâncit? E dezamăgitor că, în loc să ne concentrăm pe substanță, ne concentrăm pe bârfe. Președinți ai unor cluburi concurente fac tot felul de afirmații.

Ei sunt oameni cât se poate de interesați ca cineva de la noi să primească sancțiuni. Trimitem lucrurile în derizoriu când un jucător de-ai noștri poate să-și ia un cuțit în burtă.

Nu am nicio îndoială că cei care erau acolo nu aveau ce căuta în acea zona. Acolo nu e nuntă, nu e botez. Asta e substanța, restul e bârfă. Acolo nu are ce căuta un prieten cu băutură la el. Și nu era unul, erau zece. Sincer, nu cred că oamenii ăștia se ocupă cu organizarea temeinică a acestui aspect. Să fii patron sau președinte nu inseamnă doar să stai la lojă. Trebuie să-ți asumi niște responsabilități. Dacă am ajuns ca un copil de patron să arunce cu sticle în teren, despre ce vorbim aici?! Cum să mai vorbim despre asumări de responsabilitate?

Fie că este vorba de patroni sau președinți de club, suntem niște oameni care avem niște responsabilități. Eu (n.r. - se referă la oficialii de la FCU Craiova), ca președinte sau ca reprezentant al unui club, încerc să găsesc o soluție ca să lovesc într-un jucător de la Rapid, că poate reușesc să-l suspend, să fac rău Rapidului?! În loc să discut despre o problemă reală, intru într-o bârfă ca să lovesc un adversar?! Administrativ, nu sportiv. Nu are sens. E o atitudine primitivă. În loc să discut despre o problemă a fotbalului, încerc să lovesc într-o echipă”, a declarat Dan Șucu pentru gsp.

Dacă reacția lui Mihai Stoica (57 ani) nu l-a surprins, Dan Șucu a fost mirat de cele declarate de Gică Popescu (55 ani).

„M-aș mai putea aștepta la așa ceva de la Mihai Stoica (n.r. - se referă la criticile acestuia), fiindcă nu are responsabilități directe în club. Dar dacă o face un fost mare jucător ca Gică Popescu, care e și președinte de club, dar a și construit ceva în viață, asta nu mai înțeleg. Nu te aștepți de la cineva cu statura lui să nu vadă diferența între un lucru primitiv și o problemă reală. Mă așteptam să se concentreze pe substanță”, a mai precizat Dan Șucu.