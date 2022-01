„Oracolul din Bălcești”, premoniție sumbră: „Dinamo la anul se destramă!” Unde au greșit oficialii clubului

Fostul șef de la Ligă le prevede un viitor sumbru „câinilor” și spune că cel mai probabil clubul din „Ștefan cel Mare” se va destrăma anul viitor.

Dragomir consideră că oficialii clubului din „Groapă” au greșit în momentul în care l-au adus pe Iuliu Mureșan la conducerea clubului, deoarece acesta nu are niciun interes să o salveze pe Dinamo, el fiind toată viața un rival al echipei din „Ștefan cel Mare”.

„Dacă vine Aviația Americană poate să îi salveze. Dar numai Aviația Americană. Sau, eu știu, Putin cu rachetele lui. Domne', ce se întâmplă la Dinamo e fară precedent și fară egal în lume! Așa ceva nu s-a mai pomenit. De doi ani de zile spectatorii strâng bani, nu știe nimeni cum sunt cheltuiți de club, au shimbat dinamoviști și au adus de la Cluj niste oameni serioși, dar cum să țină cu Dinamo?

Cei care au fost toată viața dușmanii lui Dinamo să-i ajute... E greu! Ca antrenor, da. Dar ca și conducător, n-am să pot înțelege niciodată această treabă. Afară de asta, încă o dată, nu ai jucători, măi oameni buni! Nu numai bani, că se poate găsi o soluție cu insolvența până în vară. Dar de atunci încolo, ce faci? Chiar dacă rămâi în prima ligă, de la anul tot te destrami”, a susținut Dumitru Dragomir, potrivit DigiSport.

Miriuță nu vede cu ochi buni implicarea suporterilor la Dinamo: „Nu am văzut așa ceva nicăieri în lume!”

Vasile Miriuță se numără și el printre dinamoviștii care nu mai cred în salvarea lui Dinamo. Directorul tehnic de la Baia Mare este de părere că „roș-albii” vor retrograda dacă nu vor face transferuri spectaculoase în această iarnă.

„Eu sper să ajungă la baraj, dar le va fi foarte greu. Ar fi bine pentru România să se facă 18 echipe, avem o țară mare. 18 echipe ar fi perfect. Au altele 16 echipe și au țara jumătate din a noastră.

Și în alte țări am văzut că suporterii mai fac scandal, dar eu nu am văzut în nicio țară și credeți-mă, am trăit 30 de ani afară, ca suporterii să pună un antrenor la echipă. Numai la noi în România s-a întâmplat lucrul ăsta. Să pui tu antrenorul nu există în nicio țară din lume”, a spus Vasile Miriuță la PRO X - mai multe detalii AICI!