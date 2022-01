Miriuță nu vede cu ochi buni implicarea suporterilor la Dinamo: „Nu am văzut așa ceva nicăieri în lume!”

Vasile Miriuță este de părere că Dinamo are șanse mici să scape de la retrogradare în acest sezon, dacă oficialii clubului nu vor reuși o campanie de transferuri spectaculoasă în iarnă, lucru greu de crezut că se va realiza.

Dinamo a realizat doar trei transferuri până în momentul de față. Igor Jovanovic (31 de ani), Răzvan Patriche (35 de ani) și Marius Tomozei (31 de ani) s-au înțeles până acum cu gruparea din „Ștefan cel Mare”.

„Am fost la Sibiu amândoi (cu Iuliu Mureșan) și am salvat echipa de la retrogradare, dar nu a fost situația așa grea. E foarte greu ca un jucător bun și foarte bun să meargă la Dinamo. Iarna e foarte greu să găsești așa ceva.

Miriuță vrea 18 echipe în Liga 1

Eu sper să ajungă la baraj, dar le va fi foarte greu. Ar fi bine pentru România să se facă 18 echipe, avem o țară mare. 18 echipe ar fi perfect. Au altele 16 echipe și au țara jumătate din a noastră.

Și în alte țări am văzut că suporterii mai fac scandal, dar eu nu am văzut în nicio țară și credeți-mă, am trăit 30 de ani afară, ca suporterii să pună un antrenor la echipă. Numai la noi în România s-a întâmplat lucrul ăsta. Să pui tu antrenorul nu există în nicio țară din lume”, a spus Vasile Miriuță la PRO X, în emisiunea „Ora exactă în sport”.

Vasile Miriuță ocupă în prezent funcția de director tehnic la Minaur Baia Mare (locul 2 în Seria 10 din Liga 3). Până să devină conducător în diviziile inferioare, Vasile Miriuță a antrenat, printre altele, CFR Cluj, Gyor, Energie Cottbus, Dinamo, FC Hermannstadt și Kisvarda.