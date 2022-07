„Nu vreau să mă entuziasmez!” Analiza lui Andrei Prepeliță după victoria obținută cu UTA Arad 

Piteștenii au început cu dreptul noul sezon al campionatului și s-au impus fără probleme în duelul cu UTA Arad. Ambele goluri ale echipei lui Andrei Prepeliță au fost marcate de debutantul Dorian Bertrand, care a deschis scorul încă din minutul 2.

Al doilea gol a fost marcat în minutul 54, după un contraatac rapid al piteștenilor.

Andrei Prepeliță: „Nu am dat șanse adversarului!”



Antrenorul lui FC Argeș a vorbit la finalul meciului despre victoria obținută în fața echipei lui Ilie Poenaru, analizând meciul făcut de jucătorii săi. Andrei Prepeliță nu a vrut însă să se entuziasmeze de rezultatul obținut, punctând că mai este mult de muncă.

„Am prestat un joc solid, nu am dat șanse adversarului, poate în prima repriză au avut o șansă, în rest nu-mi aduc aminte. Am avut foarte multe ocazii în prima repriză, le-am irosit. Mă temeam puțin, început de campionat, mulți jucători noi, am încercat să îi integrăm.

Au fost câteva săptămâni bune, poate rezultatele din amicale nu ne dădeau speranțe, dar aveam încredere în ceea ce am lucrat. Bertrand a marcat, are calități tehnice și fizice foarte bune, dar și ceilalți care au venit recent au făcut un meci bune, i-am urmărit de 3-4 luni, am vorbit cu agentul lor.

Nu vreau să mă entuziasmez, e prima etapă, avem mult de muncă, drumul este lung”, a declarat Andrei Prepeliță la finalul meciului.

În etapa următoare din Superligă, FC Argeș se deplasează pe terenul lui Sepsi Sf. Gheorghe.