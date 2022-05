„Am văzut și punctele mai slabe ale unor jucători și asta ne ajută!” Discursul lui Andrei Prepeliță după ce a încheiat sezonul cu șase înfrângeri consecutive 

Gruparea piteșteană a câștigat un singur meci de la intrarea în play-off, turul cu FC Voluntari, 1-0. Mai mult decât atât, de la duelul cu ilfovenii de pe 16 aprilie, FC Argeș a încasat nu mai puțin de 17 goluri în cele șase meciuri jucate, fără să reușească să marcheze vreunul.

Astfel, echipa lui Andrei Prepeliță încheie play-off-ul pe ultimul loc, având 27 de puncte obținute.

Andrei Prepeliță se gândește deja la sezonul viitor



Andrei Prepeliță a vorbit la finalul meciului, nemulțumit de ușurința cu care echipa sa a încasat un gol în primele secunde de joc. Antrenorul a dezvăluit că odată cu intrarea în play-off s-au schimbat lucrurile pentru jucătorii săi, iar despre unii dintre ei a spus că li s-au văzut punctele slabe, iar asta ajută în definitivarea lotului.

Fostul jucător a vorbit și despre planurile pe care le are în sezonul următor, dezvăluind că a început să își facă o listă de jucători.

„Am avut ocazii de a marca, dar începem iar meciul în secunda 28-30 cu un gol, nu înțeleg, așa cum nu am înțeles pe parcursul play-off-ului precipitarea asta. În loc să fim mai concentrați, mai mult de locul 6 nu aveam unde să ne ducem, a fost greu.

Am avut multe absențe, mulți jucători accidentați, suspendați. Le-am dat șanse tuturor pe parcursul campionatului, cei care au intrat azi au avut meciuri în picioare, eu unul aveam așteptări de la ei, dar trebuie să fim realiști, am reușit o performanță, ne-am depășit condiția. Am arătat altfel până a intra în play-off și după aceea am văzut și punctele mai slabe ale unor jucători și asta ne ajută în a definitiva lotul pentru sezonul următor.

Eu îmi propun mai mult, așa cum am spus la începutul sezonului că îmi propun play-off-ul. Multă lume nu m-a crezut și pe bună dreptate, dar cred că am obținut maximum de la unii dintre jucători, ne-am îndeplinit obiectivul, la anul ne dorim mai mult, noi începem munca, să facem strategia pentru sezonul următor.

Sunt mulți jucători la final de contract, am început să ne interesăm de anumiți jucători pe anumite posturi și vom vedea în perioada următoare ce reușim să aducem”, a declarat Andrei Prepeliță la finalul meciului.