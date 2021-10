Rednic, deranjat după ce i s-a amintit că e pentru a 5-a oară la Dinamo: ”Dacă aș fi rămas, echipa se bătea la titlu”

Rednic a amintit de performanțele reușite ca antrenor al lui Dinamo. A luat titlul în 2007, s-a luptat pentru titlu în 2009, cu Unirea Urziceni, iar în 2016 a reușit calificarea în play-off și accederea în finala Cupei României, pierdută la penalty-uri cu CFR Cluj.

”Mă bucur că fanii mi-au scris. Au fost și pozitive și negative, dar e normal din moment ce mi-ați făcut analiza activității mele de la ultimele echipe la care am fost. Și asta cu a cincea oară...

Mircea Rednic, deranjat: ”Sunt a 5-a oară, da?”

A 5-a oră sunt, da? La Dinamo! Primea mea venire la Dinamo ce a însemnat? Campionatul. A doua venire, ne-am bătut la campionat cu Urziceni și s-a pierdut cum s-a pierdut în ultimele etape.

Al treilea an, am terminat campionatul regulat la un punct de Astra. Am intrat în play-off și s-a format o echipă foarte bună. Dacă aș fi rămas, echipa se bătea la titlu, clar. Ultimul an, când am venit, echipa era pe locul 12 și aveam obligația de la patron ca toți jucătorii cu salarii mai mari de 6.000 de euro să plece. Am fost obligat să renunț la 7-8 jucători.

Ne-am salvat de retrogradare, după a treia etapă de play-out, după care am vrut să-mi formez o echipă pentru la anul. Așa cum se stabilise, dar nu s-a mai întâmplat. Am plecat pentru că unii nu și-au dorit, nu am vrut eu. Și știți la cine mă refer”, a spus Mircea Rednic, după ce a semnat contractul cu Dinamo.

Rednic o preia pe Dinamo de pe penultima poziție. ”Câinii” au doar șase puncte după zece etape și au cea mai slabă defensivă din campionat (24 de goluri primite).

Ultima aventură a lui Rednic pe banca tehnică a fost la Viitorul Constanța, când după doar 4 luni și 17 meciuri, Gică Hagi l-a demis.

Pe Dinamo a mai pregătit-o în patru rânduri: iulie 2006 - septembrie 2007, iulie 2008 - iunie 2009, mai 2015 - mai 2016 și octombrie 2018 - iulie 2019. Pentru Mircea Rednic ar fi mandatul cu numărul cinci pe banca lui Dinamo.