„Nu a existat la FCSB”. MM Stoica l-a pus la colț pe Adi Popa. „A dat un gol pe sintetic și atât”

Mihai Stoica a avut o reacție vehementă la adresa lui Adi Popa, "motoreta" care făcea senzație în urmă cu ceva ani la FCSB. Chiar dacă a spus că nu s-a supărat că a ales CSA Steaua, MM l-a pus la colț pe fostul jucător al clubului patronat de Gigi Becali.

„Popa nu a făcut niciun meci de referinţă, nu a marcat niciun gol în cupele europene. El nu a existat la FCSB, nu a jucat, doar a trecut pe acolo. A dat un gol pe sintetic şi atât.

(n.r. dacă e supărat că Popa s-a transferat la CSA Steaua) Sub nicio formă. Nu am nimic cu Popa, să nu se înţeleagă altceva.

Nu a fost un jucător important. Cristi Tănase, Chipciu, Rusescu, care a dat 21 de goluri (n.r. golgheterul României în sezonul 2012-2013) au fost importanţi.

Stanciu a dat gol cu Legia, ne-a dus în grupele UCL. La un jucător de atac te gândeşti în primul rând ce meciuri ţi-a câştigat. Popa nu a câştigat niciun meci”, au fost cuvintele lui MM Stoica, potrivit Orange Sport.

MM Stoica a ironizat un fotbalist care n-a petrecut nici două luni la FCSB

Stipe Vucur este un fundaș central care a evoluat în cariera sa la nouă formații, ultima aventură având-o cu FCSB, în 2021. Austriacul a fost adus de Becali la începutul lunii iulie, ca la sfârșitul lunii august să fie dat afară de la club.

MM Stoica l-a ironizat pe Vucur, cotat la 250.000 euro, potrivit site-urilor de specialitate, care nu a făcut față la gruparea bucureșteană și care, în clipa actuală, nu a mai evoluat pentru nicio formație de un an.

„Tamm are 1,93. Edjouma are 1,92 și doi jucători de 1,91, Dawa și Bouhenna. Și portar de 1,98. Și anul trecut am avut stoperi înalți, dar erau pe modelul nea Gigi Mulțescu: ai 1,93, iar când sari la cap ai 1,85. Cam așa era Stipe Vucur, care a luat 80.000 ca să plece. A plecat în august 2021. Suntem în iulie 2022 și nu am auzit să mai joace undeva fotbal. Poate pe un sintetic.”, a spus MM Stoica la Orange Sport.