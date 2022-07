CFR Cluj - Pyunik Erevan, LIVE TEXT de la 21:30. Antrenorul armenilor și-a adus aminte că a fost în probe la echipa lui Dan Petrescu

După 0-0 în prima manșă din Armenia, CFR Cluj luptă astăzi cu Pyunik Erevan de la ora 21:30, LIVE TEXT pe sport.ro, pentru calificarea în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor.

La conferința de presă dinaintea partidei, Yegishe Melikyan, antrenorul lui Pyunik, și-a adus aminte că a fost în probe în urmă cu mai bine de un deceniu la Unirea Urziceni, echipă antrenată atunci de Dan Petrescu.

Melikyan, nume important pentru fotbalul armean ca jucător și antrenor

”Pe când eram jucător activ, am venit în România ca să dau probe la o echipă antrenată de Dan Petrescu. Se întâmpla în anul 2009, la Unirea Urziceni. Am dat probe, dar nu am fost păstrat în lot şi am plecat din România!”, a recunoscut Melikyan.

”I-am zis că, sincer, nu mai țin minte, au trecut foarte mulți ani”, a răspuns Dan Petrescu în aceeași conferință de presă.

Melikyan, campion al Armeniei cu Pyunik și desemnat cel mai bun antrenor al anului în țara din Caucaz, are ca jucător 29 de selecții la echipa națională și a evoluat ca fundaș stânga la Metalurg Donețk, Stal Alchevsk sau Zorya Luhansk.

Dacă trece de Pyunik, CFR își reîntâlnește ”coșmarul” Dudelange

Dacă va reuși să treacă de Pyunik Erevan, CFR Cluj va juca din nou împotriva celor de la Dudelange, campioana din Luxemburg și „coșmarul” campioanei României.

Dudelange a fost singura echipă care a reușit, în ultimii cinci ani, să îi ”interzică” lui CFR accesul în grupele unei competiții europene: în sezonul 2018-2019, clujenii au pierdut cu scorul general de 5-2 în fața luxemburghezilor în preliminariile Europa League.