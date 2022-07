MM Stoica, ironii către Mihai Rotaru: ”Asta e șansa noastră, că ne mai lasă Craiova câte un jucător”

Oficialul vicecampioanei a reacționat în stilul caracterstic, după ce Tamm (30 de ani) a fost prezentat oficial la FCSB.

MM Stoica, ironii pentru Mihai Rotaru: ”Asta e șansa noastră, că ne mai lasă Craiova câte un jucător”

„Asta este șansa noastră, că ne mai lasă Craiova câte un jucător. Că până acum ne-au lovit de ne-au spart. Ni i-au luat pe Papp, pe Găman, chiar și pe Bălașa. Probabil că ni l-a lăsat și pe Dawa. Acum ni l-a lăsat și pe Tamm. Nu pot să spun decât că le mulțumesc. Așa e în fotbal. Unii sunt foarte pricepuți, câștigă tot și iau pe cine vor și ne lasă nouă resturile.

Asta e șansa noastră, noi suntem loserii de serviciu și luăm ce ne lasă Craiova. Altfel, n-avem nicio șansă. Dacă nu, probabil rămâneam cu Cană. Mai degrabă nu a reușit să treacă peste eșecul pricinuit de venirea lui Dawa la noi și nu la Craiova.

A fost o discuție între patronii celor două echipe, Gigi a zis 'Ok, te las să-l iei pe Dawa'. Au trecut 3 săptămâni, Gigi a auzit că Dawa e cu un picior în curtea CFR-ului, așa că a acționat. Craiova era ocupată cu refuzuri atunci”, a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

Estonianul a fost liber de contrac în această vară, după ce acordul cu Vorskla Poltava s-a încheiat. Când fotbalul în Ucraina a fost oprit, din cauza invaziei lui Vladimir Putin (69 ani), Joonas Tamm a evoluat 13 meciuri pentru Flora Tallinn, în campionatul natal.

De-a lungul carierei, Joonas Tamm a jucat pentru Tulevik, Flora Tallinn, IFK Norrköping, IF Sylvia, Trelleborgs FF, Sarpsborg 08, Korona Kielce, Lillestrøm, Desna Chernihiv şi Vorskla Poltava. De asemenea, fundașul central de 1,92 m a adunat 50 de selecții în naționala Estoniei, pentru care a marcat și 4 goluri.

Joonas Tamm: ”Sunt ambiții mari aici”

Joonas Tamm a acordat un prim interviu după sosirea în România în care a explicat de ce a ales FCSB și ce obiective și-a stabilit pentru sezonul care stă să înceapă.

"Înseamnă foarte mult pentru mine să semnez cu un club cu o asemenea istorie, cu asemenea fani și un stadion superb. Am fost surprins, dar am fost interesat imediat. M-am consultat cu agentul, am spus 'Da' și am venit aici. FCSB este un club care joacă în Europa tot timpul, sunt ambiții mari aici și cred că experiența mea, faptul că am jucat atât de multe meciuri, a contat.

Voi încerca să fiu cât mai bun, iar cu echipa, să câștigăm campionatul și să avem succes în Europa. Nu stiu foarte multe despre suporteri, doar ce am văzut recent, însă știu că sunt foarte mulți. Mesajul meu pentru ei ar fi să ne ajute să câștigăm campionat și să avem succes în Europa", a spus Joonas Tamm, pentru FCSB TV.