Fostul atacant a fost invitat în cadrul emisiunii „Ora exactă în sport”, acolo unde a comentat imaginile cu Victor Pițurcă, din cadrul „Interviului de 10” și și-a amintit momentele în care s-a pregătit sub comanda fostului selecționer. Cristea a vorbit despre transferul său neașteptat de la FCM Bacău la FCSB, în contextul în care el se pregătea să semneze un contract cu Rapid.

Andrei Cristea: „Credeam că voi pleca la Rapid, dar am semnat cu Steaua!”



Andrei Cristea a povestit momentul în care a aflat că va semna cu echipa lui Gigi Becali, care a mers personal la Bacău pentru a-l lua pe fotbalist, care a plecat direct în Olanda, acolo unde echipa a avut cantonament. Fostul jucător a dezvăluit că a rămas impresionat de diferențele pe care le-a găsit.

„Un Victor Pițurcă mai relaxat în această perioadă, l-am avut antrenor, un antrenor mare, excepțional. Chiar în perioada dumnealui am ajuns la Steaua, aveam doar 19 ani. O perioadă frumoasă și pentru mine, el rămâne unul dintre cei mai mari antrenori ai fotbalului românesc.

A fost o poveste frumoasă, era mai complicat, era Sechelariu atunci la Bacău, țin minte că eram prin oraș, m-a sunat un om de-ai dumnealui, eu credeam că voi pleca la Rapid pentru că eram în discuții cu domnul Giovanni Becali, era atunci președinte și Dan Petrescu antrenor și când am ajuns acasă la Sechelariu îl văd pe domnul Becali.

Am rămas blocat așa, oarecum, nu știam despre ce este vorba. Ne-am decis, am semnat cu Steaua, a venit și tatăl meu în perioada respectivă și ăsta a fost traseul meu. Lucrurile în viață nu depind doar de tine, depind și de oamenii cu care lucrezi, era Sechelariu, Chivorchian atunci.

Am plecat cu mașina domnului Becali la aeroport și am decolat către Olanda, direct în cantonament. Acolo erau jucători precum Mirel Rădoi, Dorinel Munteanu, Florentin Dumitru, deja era alt film, vă dați seama, eram impresionat. Gazonul tuns scurt, frumos, ud, mingile umflate corespunzător, echipamentul cum trebuie. Era un pas mare pentru mine, era Steaua, o echipă mare a fotbalului și a fost o onoare și un lucru fantastic pentru mine, am învățat de la acei jucători”, a declarat Andrei Cristea la PRO Arena.