Roș-albaștrii au fost conduși după golul marcat de Jovan Markovic, însă au obținut un punct datorită golului marcat de Malcom Edjouma. În urma rezultatelor din prima etapă, FCSB se află la cinci puncte distanță de liderul Farul, care s-a impus cu Sepsi, scor 2-1 și la trei puncte de CFR Cluj, care a remizat cu Rapid, scor 2-2.

Gigi Becali: „Nu mai suport! Ăsta e obiectivul nostru!”

Gigi Becali a tras concluziile după meciul cu Universitatea Craiova și a dezvăluit care este obiectivul său în acest sezon. Patronul a spus că își dorește să încheie campionatul peste CFR Cluj în clasament, pe locul al doilea, neavând o problemă ca Farul să fie campioană.

Finanțatorul a reluat problema antrenorilo și și-a exprimat din nou punctul de vedere în acest sens.

„Noi ne luptăm pentru locul doi, eu vreau să mă lupt pentru locul doi cu CFR-ul. Eu vreau locul doi, mă lupt cu CFR, vreau locul doi, Farul vreau să fie campioană. Țelul meu e să fiu la final peste CFR, asta este dorința mea, locul doi vreau. Nu mai suport, tot timpul sunt în fața mea, ăsta este obiectivul nostru, eu peste CFR vreau.

E clar că trebuie să ai antrenor, așa zic regulamentele, dar nu hotărăști tu, că ăla are licență închiriată. Păi, de unde știi tu, mă? Am antrenor, dacă ăla e antrenorul. Păi, ce, Ferguson, să îi dea și lui Manchester United că Ferguson stătea în tribună, stătea acasă omul: 'băi, fă aia, aia'. Vii tu...acum mă înveți și ce să dau să mănânce la jucători. Am antrenor, îl aveam pe ăla, nu că el a vândut licența, unde a vândut-o? Demonstrează! A luat vreun ban pe ea? Eu am încredere în Pintilii, că face mai bine. Păi cum să îl schimb că mie îmi place cum joacă echipa, din prima, bang, bang, pase.

Mă interesează să câștig campionatul, mă interesează să respect regulamentul tău? Mă interesează să fiu în fața CFR-ului”, a declarat Gigi Becali.