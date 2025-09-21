Campioana României are un start dezolant de sezon. După 10 etape disputate în campionat, FCSB a înregistrat doar șapte puncte și ocupă poziția a 13-a în clasament cu șapte puncte!



Formația dirijată de Elias Charalambous a bifat o singură victorie, la care s-au adăugat patru rezultate de egalitate și cinci înfrângeri. Ultimul rezultat este 1-3 cu Botoșani în deplasare, în runda #10.



Zeljko Kopic a urmărit-o pe FCSB și a tras o concluzie: ”E cam evident”



Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a fost întrebat la conferința de presă despre FCSB. Croatul a evidențiat că roș-albaștrii nu traversează cea mai bună perioadă.



Kopic e sigur însă de faptul că FCSB încearcă soluții să depășească pasa proastă.



”(n.r. despre forma lui FCSB) Când te uiți la tot acest sezon, nimic nu e o surpriză. E evident că FCSB are o problemă, că încearcă să găsească un mod de a ieși din această situație”, a spus Zeljko Kopic.



Pentru Dinamo urmează meciul cu Farul Constanța de luni seară, de la ora 21:00. Cele două echipe își dau întâlnire pe Arcul de Triumf în cadrul etapei cu numărul 10 din sezonul regulat al Superligii României.



Cum arată clasamentul

