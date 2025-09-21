Prima etapă din faza principală a competiției UEFA Europa League pentru FCSB va avea loc în Olanda, la Deventer, pe stadionul ”De Adelaarshorst”. Meciul cu Go Ahead Eagles va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Fabulos! Gigi Becali a anunțat primul ”11” cu Go Ahead Eagles: ”De ce i-am luat? Ia jucați, mă!”



Gigi Becali a anunțat schimbări masive în formula de start a grupării roș-albastre pentru meciul cu Go Ahead Eagles, la două zile de la eșecul cu echipa pregătită de Leo Grozavu, FC Botoșani.



Patronul lui FCSB a evidențiat că Florin Tănase, Dennis Politic, Daniel Bîrligea, Mamadou Thiam, Mihai Toma, Mihai Lixandru și Alexandru Pantea, care au fost titulari la Botoșani, nu vor fi în primul ”11” în Olanda.



FCSB va miza, așadar, dacă nu se va schimba nimic, pe Denis Alibec, David Kiki, David Miculescu, Juri Cisotti, Darius Olaru, Daniel Graovac și Malcom Edjouma.



Mai rămâne acum de văzut dacă Gigi Becali se va ține de cuvânt.



”Echipa a doua. Baba, Edjouma, Alibec, David Miculescu, cu Cisotti, stânga-dreapta, și cu Olaru. Nu e chiar a doua, dar… (n.r .- Și în apărare?) Și în apărare Graovac, Popescu, Ngezana și cu Kiki. Și gata! Păi de ce l-am luat pe Alibec? Să joace fotbal! Ia să joace, mă!



Baba și Edjouma? De ce i-am luat? Ia jucați, mă! Pe Kiki de ce l-am luat? Să joace! Ia joacă, mă! (n.r. – Crețu?) Crețu e accidentat.



Popescu ia mingea și o dă la adversar ca să dea gol, iese tovarășul lui de credință, face fault, Politic. Faultează aiurea, nu avea rost. Centrează de acolo, nu trebuia, trebuia să sară, ți-e frică să sari, dar dacă stă în picioare, venea mingea în el, dar el se ferește de minge, parcă venea focul în el.



S-a dus mingea printre picioarele lui Baba și a dat gol. Al doilea gol, aiurea acolo, era 5-2-5, singur în careu. Al treilea nu mai spun, de antrenament. Niște chestii de te doare capul”, a spus Becali, potrivit fanatik.

