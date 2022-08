Roș-albaștrii s-au impus în deplasare și sunt cu un pas în play-off, după victoria din Slovacia. Gigi Becali a vorbit după victoria obținută de echipa sa, încântat de prestația fotbaliștilor. Patronul de la FCSB și-a lăudat jucătorii și și-a ales noul „favorit”, care este chiar un jucător transferat în această vară, Joyskim Dawa.

Gigi Becali a rămas impresionat de Joyskim Dawa

Finanțatorul a dezvăluit că fundașul central adus de la FC Botoșani îi transmite siguranță în apărare, iar împreună cu Joonas Tamm, care a marcat în ultimele două partide ale vicecampioanei, alcătuiește cel mai puternic cuplu de fundași centrali din ultimele sezoane, în opinia lui Gigi Becali.

„Tamm a fost pentru mine o mare bucurie și nu doar el. În general presa sportivă îl cam critică pe Dawa, dar eu văd în el un fundaș central mare. Că greșește, ce greșește? Nu ai cum să treci de el, când e pe partea lui, nu am nicio treabă. Acum și cu Tamm, am făcut un cuplu de fundași centrali ce nu am mai avut de la Goian și Ghionea.

Nea Mitică are părerea lui, fiecare are părerea lui. Eu, pentru că sunt patron și am părerea mea, e titular, eu am această părere. Eu îl văd jucătorul principal al echipei, care dă siguranță, pe acolo nu treci niciodată”, a declarat Gigi Becali la PRO Arena.

Joyskim Dawa a fost om esențial pentru FC Botoșani în sezonul trecut. Echipa lui Valeriu Iftime nu a reușit accederea în play-off și a terminat pe locul secund în play-out, după Sepsi.

Dawa a strâns sezonul trecut 31 de meciuri și a marcat patru goluri pentru Botoșani.

Dawa este cotat la 650.000 de euro, conform Transfermarkt.

FCSB, în cazul care va elimina echipa slovacă DAC 1904 Dunajska Streda, va va juca în play-off cu Viking Stavanger (Norvegia) sau Sligo Rovers FC (Irlanda). Bucureştenii ar juca acasă primul meci (18 august), iar calificarea s-ar decide în deplasare (25 august).