La o zi după prezentarea făcută de Gigi Becali în cadrul unei conferințe de presă, fundașul central a semnat contractul cu FCSB, urmând să se alăture echipei pentru perioada de pregătire.

"Fundașul camerunez în vârstă de 26 de ani va purta tricoul cu numărul 5 și a ajuns deja la Baza Sportivă FCSB.

Clubul nostru îi urează Bun Venit și să aibă parte de cât mai multe succese în tricoul roș-albastru!", se arată în mesajul transmis de clubul FCSB pe contul oficial de Facebook.

Joyskim Aurelien Dawa Tchakonte s-a născut la 9 aprilie 1996, în Colombes, Franța. A început fotbalul la US Avranches (Franța), AS Monaco B (Franța), Gil Vicente (Portugalia), FK Mariupol (Ucraina) sau Valmiera (Letonia) înainte de a semna, pe 1 august 2021, cu Fotbal Club Botoșani. A evoluat, în sezonul 2021-2022, în 31 de partide pentru moldoveni și a înscris de 4 ori.

"Dawa a semnat cu FCSB pentru două + trei sezoane, suma de transfer o știți de la Iftime, salariul lui, cât a vrut el. O clauză de reziliere de 20 de milioane de euro. Așa pun eu!", a spus Becali în cadrul conferinței de presă.

Marius Croitoru, sfaturi pentru Joyskim Dawa

"Dawa este un jucător bun pentru campionatul din România. Important este să fi învățat de la Botoșani ce să facă și ce să nu facă. Am vorbit cu el aseară vreo două-trei ore. Ce am avut de spus, i-am spus. Sper să țină cont de ceea ce i-am povestit, pentru că FCSB nu e FC Botoșani. În afara terenului este un băiat foarte bine crescut, nu am avut probleme.

I-am explicat că, dacă la Botoșani eu și președintele mai puteam închide câte un ochi la greșeli, acolo lucrurile se complică major. Are forță, are viteză, înălțime e clar. I-am spus clar să nu greșească, să joace simplu, cu mingea jos", a declarat Croitoru la DigiSport.