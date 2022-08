FCSB și Gigi Becali și-au dat acordul pentru două transferuri: „100% va accepta!”

Săptămâna aceasta, Gigi Becali (64 ani) i-a plătit clauza de reziliere lui David Miculescu (21 ani), în valoare de 1,7 milioane de euro. La pachet cu atacantul care a fost crescut de UTA Arad, patronul FCSB-ului l-a prezentat și pe Bogdan Rusu (32 ani), pentru care i-a plătit Mioveniului 100.000 de euro, plus încă 100.000 de euro dacă se va califica în playoff-ul Conference League, urmând ca în cazul prezenței în grupe, piteștenii să mai încaseze 50.000 de euro.

FCSB va mai bifa și două plecări în această vară. Primarul Mioveniului a anunțat că Alexandru Pantea (18 ai) și Mihai Lixandru (21 ani) vor ajunge sunb comanda lui Alexandru Pelici (48 ani), sub formă de împrumut, pentru a aduna mai multe minute.

Ion Georgescu: „Rusu va duce FCSB în grupele Conference League!”

„Eu i-am pus în legătură cu conducerea clubului şi aşa s-a realizat transferul. Sunt convins că Rusu va duce FCSB în grupele Conference League. Este un jucător valoros.

În afara acestui transfer, ne dorim cu titlu de împrumut şi doi jucător de la FCSB. E vorba de Lixandru şi Pantea. 100% va accepta (n.r. FCSB) ca cei doi să joace la Mioveni”, a spus Ion Georgescu, primarul de la Mioveni, pentru Orange Sport.

Rusu l-a convins pe Gigi Becali cu un singur meci

„Eu habar n-aveam, nu mă uit la meciuri. Am zis să mă uit și eu puțin la CFR. Când am văzut, pac, gol cu șpițul! Bă, ce gol a dat ăsta, mă? Gol de fotbalist! Gol frumos, nu oricine dă gol de acolo ca el. Mai trece ceva, pac, cu capul, nu cum dau unii, cu ceafa, cu umărul. Nu, cu capul, gol de atacant! I-am dat telefon lui MM: 'Bă MM, tu știi de unul Bogdan Rusu?' / 'Cum să nu-l știu?' / 'Mâine vreau să-l iei' / 'Nu, că stai să vezi, că e, că nu e, eu am zis mereu la emisiuni' / ''Mă, spune-mi mie când vezi un jucător, nu la emisiune'. El a zis că l-a tot lăudat la emisiune.

Le-am zis: dați-mi mie numărul primarului. Hai, mă, să vorbească Gigi Becali cu primarul, să vedem dacă îl dă sau nu. El (n.r - pe Bogdan Rusu) l-am sunat aseară, la pauza meciului. Nu credea nici el. L-am sunat pentru că n-aveam atacant. Am zis: 'Bă Mihaie, hai să luăm un atacant, noi nu putem să câștigăm meciuri fără atacant'. Am vorbit eu cu primarul. Le-am zis că le dau 100.000, încă 100.000 dacă ne calificăm mai departe și încă 50.000 dacă intrăm în grupe”, a declarat Gigi Becali la conferința de presă de prezentare a lui Miculescu și Rusu.