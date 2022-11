„E greu să pierzi un meci controlat!” Mihai Teja, dezamăgit după înfrângerea cu Voluntari

La finalul meciului, Mihai Teja a susținut că în ciuda rezultatului, echipa sa a controlat jocul.

„Dacă vrei statistică, poți să tragi un șut de la 70 de metri și să dai pe poartă. Dar important e cum ajungi să dai șutul respectiv la poartă, astfel încât să-i pui de adversari în pericol.

Teja crede că Botoșani merita un rezultat pozitiv cu Voluntari

Voluntari s-a așezat pe două linii și atunci ne-a fost foare greu să ajunge în poziție de finalizare. E greu să pierzi un meci controlat! Din punctul meu de vedere, băieţii au vrut, am încercat să îi deschidem. Am spus tot timpul să fim atenţi la contrele lor. Am încercat să jucăm, atât am putut.

Patache este fundaș lateral și în fotbalul modern fundașul lateral este ofensiv. L-am introdus pe el pentru mai multă prospețime, să încerce să aducă mai multe mingi în fața porții prin centrări.

Nu ştiu dacă la Chindia am fost defensiv. Acum am fost defensiv? Şi la Chindia am controlat, am făcut un meci bun. Există această teamă a jucătorilor de a câştiga meciul, dar am făcut un joc bun şi acolo. Niciodată nu am fost definiţia fricii, nu mi-a fost frică de nimic. În fotbal e vorba şi de tactică. Nu e doar pe ei, pe ei. Trebuie să simţi momentele. Dacă îţi ies, eşti un bun antrenor: Sunt mulţi care îşi dau cu părerea. E o meserie pe care nu poţi să o controlezi”, a spus Mihai Teja, la finalul meciului.

În urma rezultatului de vineri seară, FC Botoşani a pus capăt unei serii de cinci meciuri fără înfrângere (o victorie şi patru egaluri).