Omul de afaceri din fruntea lui FC Botoșani a criticat în termeni duri abordarea lui Mihai Teja la scorul de 2-1, când a preferat să se retragă și să îi lase pe cei de la Chindia să atace. Iftime l-a numit pe Teja "campion mondial la frică" și a anunțat că îl va da afară "dacă va mai vorbi nepoliticos cu presa".

Laszlo Dioszegi îl apără pe Mihai Teja

Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, sare în apărarea lui Mihai Teja, spunând că nu este în regulă ca un finanțator să aibă un astfel de discurs la adresa propriului său antrenor, mai ales că FC Botoșani nu a avut rezultate foarte slabe.

"Noi am avut antrenori cu care am jucat defensiv, dar în niciun caz nu a fost unul care să nu aibă curajul să atacăm. Eu cred că poate și domnul Iftime a fost foarte supărat pe moment, am auzit și eu ce a spus. Nu îl cunosc pe domnul Teja, dar nu are rezultate chiar atât de slabe în ultimele meciuri.



La noi a fost altceva, noi am jucat extraordinar și am avut noroc când am reușit să batem pe Botoșani cu 7-0. În fine, el știe cel mai bine cum e antrenorul lui, eu nu îl cunosc personal, dar nu cred că e în ordine să spui așa ceva despre antrenor. E antrenorul tău și după se strică relația repede între patron și antrenor", a spus Laszlo Dioszegi, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena.

FC Botoșani are 19 puncte strânse în 15 etape și ocupă locul 9 în Superliga. Pentru moldoveni urmează meciul cu FC Voluntari, de acasă, pe 4 noiembrie.

Ce a spus Valeriu Iftime despre Mihai Teja

Deși a anunțat că va nu demite antrenorul, Iftime l-a numit pe Teja "campion mondial la frică" și i-a cerut tehnicianului să joace fotbal spectaculos, indiferent de rezultat.

De asemenea, Valeriu Iftime l-a amenințat pe Mihai Teja că va fi demis dacă "va vorbi din nou nepoliticos cu presa", făcând referire la interviul dat de tehnician după meci, în care a fost iritat de anumite întrebări referitoare la postul său.

"Este pur și simplul de cascadorii râsului. Pap mai face din astea, dar este un copil excepțional și scoate alte mingi, dar sunt obișnuit cu asta, nu m-am enervat. Eu sunt nervos pe altceva. Nu putem să ne retragem în halul ăsta! Aveam o echipă care juca, care pasa. L-am rugat: 'Mihaie, joacă fotbal, nu zice nimeni nimic, jucați fotbal!'. Fotbalul e făcut pentru spectacol. Echipa avea avânt, a dat al doilea gol, aveam posesie, dar schimbă totul fricos. Dacă ar fi o măsură a fricoșeniei, Mihai Teja cred că e campion mondial în seara asta.

Niciun antrenor nu trebuie să se enerveze când îi pune o asemenea întrebare, presa asta cere. Eu i-am zis: 'Mihaie, eu te țin aici 30 de ani, numai joacă fotbal, atât!'. Joacă fotbal, pasați, țineți mingea aia, mă! Cum să nu aibă jucători? Sunt jucători la mijloc care știu să paseze, dar trebuie să lucrezi cu ei. Când ai 2-1, faci niște schimbări de... e greșeală mai mare decât ce a făcut Pap ăsta al meu.

Cum să nu egaleze? Au ajuns prin careu, Boli se împiedică, a căzut și Șeroni, care are vreo 300 de ani. Nu mai contează, a dat gol. Nici nu mai contează cum. Este impardonabil să joci așa. Mai bine retrogradez decât să joc așa. Nu fac fotbal ca să văd cum mă chinuie Târgoviște cu centrări. Cu Mioveni, la fel, o frică nebună să nu cumva să ne atace.

Confirm că rămâne, dar dacă mai vorbește nepoliticos cu presa, când se enervează că îl întreabă cineva despre mine, îl dau afară! Trebuie să fie politicos cu presa, să spună ce am vorbit cu el, că nu suntem în nu știu ce mare roman de groază. Suntem într-o lume normală, antrenorul e angajat să facă o treabă bună, un prost vine să dea banii, să țină echipa și asta este. Este un fricos! Fotbalul e făcut pe goluri, pe spectacol, nu să te închizi, să câștigi cu 1-0. Ce să facem cu punctele?", a spus Valeriu Iftime, la Digisport.