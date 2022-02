„Câți bani ai primit până acum?” Răspunsul care arată prăbușirea unei echipe din Liga 1

Sibienii au datorii foarte mari, iar eforturile autorităților par a fi în zadar. Echipa nu poate să se susțină financiar, iar mai mulți jucători și antrenorul principal au plecat de la club, deoarece echipa a început să fie depunctată din cauza datoriilor.

Ilie Poenaru și-a dat demisia de la Gaz Metan Mediaș

Ilie Poenaru a vorbit despre problemele financiare de la echipă.

Poenaru spune că a primit doar o parte din salarii din septembrie până în decembrie, iar ulterior a mai primit banii de chirie la reziliere. Poenaru susține că nu crede că se mai poare rezolva ceva la club, echipa urmând să intre în faliment.

"Am primit jumătatea lui septembrie, octombrie şi noiembrie. În decursul derulării acestui contract, asta am primit. Am mai primit la reziliere chiriile, un salariu pe noiembrie şi cam atât. Au mai fost câteva prime pe care le-am luat până în decembrie.

”Sunt șanse mai mari să intre în faliment, decât să se rezolve”

Nu sunt genul care să stau să mă judec, prin litigii. S-au întâmplat multe, ne consumă prea mult aceste litigii. Clubul e într-o situaţie dramatică. Însemna să mai stau încă două săptămâni.

Am preferat să nu mai aştept, să ce? Să bag un memoriu, care ştim cum e cum comisiile. În momentul de faţă sunt şanse mai mari de a intra în faliment decât să se rezolve ceva", a spus Ilie Poenaru, la Telekom Sport.