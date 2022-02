”Am plecat și am zis că nu mai vin”. Mureșan recunoaște că a vrut să demisioneze de la Dinamo! Cine l-a întors din drum

Administratorul special al ”câinilor” recunoaște că a avut câteva tentative de a pleca de la echipă, dar Răzvan Zăvăleanu, administratorul judiciar al lui Dinamo, a fost cel care l-a întors din drum.

Mureșan speră ca Dinamo să obțină un rezultat bun și în meciul următor, cu Rapid.

„Ma bucur că am câștigat și că nu am luat gol în ultimele două meciuri, am avut cea mai găurită apărare, cea mai spartă apărare. Se vede o schimbare în bine în jocul echipei. De aici pornește o reconstrucție și lupta grea pentru atingerea obiectivului.

Vreau să mulțumesc suporterilor care sunt alături de noi și să le transmit că facem toate eforturile pentru a ne atinge obiectivul. E important că e victorie, că e al doilea meci cu zero goluri primite. Dacă confirmăm în meciul de sâmbăta viitoare de pe Arena Națională, înseamnă că suntem pe drumul cel bun.

Eu am avut gândul de renunța de mai multe ori, dar cel care m-a oprit a fost Răzvan Zăvăleanu. Eu am fost mereu prieten cu jucătorii, la lucruri bune, nu la cum a fost aici la Dinamo. Foarte greu am reușit să schimbăm starea de spirit.

Acum, în sfârșit, suntem o echipă, sper să se vadă acest lucru în rezultatele care urmează. Într-un weekend am plecat și am zis că nu mai vin, dar Răzvan Zăvăleanu m-a convins să nu cedăm. Am zis că poate creez un șoc la echipă, credeam că le trebuie un șoc. Atmosfera s-a schimbat, suntem uniți, se vede acest lucru și sper să se vadă de acum încolo”, a spus Iuliu Mureșan.

Dinamo a bifat al doilea meci la rând fără gol primit și a ajuns la 16 puncte în Liga 1. Este tot pe locul 15, dar diferența față de următoarea clasată, Gaz Metan Mediaș, este acum de șase puncte.

Este foarte probabil ca Gaz Metan să fie depunctată cu încă șase puncte din cauza unei datorii către fostul antrenor al echipei, Mihai Teja, în valoare de 70.000 de euro.

Ultimele meciuri ale lui Dinamo din sezonul regulat:

Rapid - Dinamo

Dinamo - Sepsi

CFR Cluj - Dinamo