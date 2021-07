„Atunci ridicăm la 30 000 - 40 000 de euro!” Singura modalitate prin care Gigi Becali va mări salariile la FCSB

Gigi Becali nu a mai făcut transferuri de calibru în ultimii ani, preferând să nu mai investească atât de mulți bani în jucători.

Patronul FCSB-ului s-a bazat mult pe produsele Academiei FCSB, promovând în repetate rânduri tineri cu potențial, pe care să poată ulterior să îi vândă pe sume importante de bani. De altfel, nici plafonul salarial nu este atât de mare la echipa roș-albastră, însă totul s-ar putea schimba.

Gigi Becali a anunțat care ar fi condițiile în care jucătorii echipei sale ar putea ajunge să încaseze salarii mai mari, plecând de la o întrebare legată de un posibil transfer al lui Budescu la FCSB.

„Eu nu am atâția bani. La mine, la Becali, nu mai există să înghețe picioarele, eu nu îmi bat joc de banii mei și de banii pe care mi i-a dat Dumnezeu, m-ai înțeles?

Păi, da, îl știu pe Budescu, dar nu îi dau eu 40.000 de euro pe lună, că nu sunt nebun.

Decât să-i dau 40.000 de euro pe lună la un jucător... Nu acum! Dacă la anul, de exemplu, mă duc în Liga Campionilor, iau 40 de milioane, ridic puțin, mă duc la 25.000 - 30.000 de euro.

Dacă apoi iarăși mai vând vreun jucător cu 30 de milioane, 70 de milioane, 100 de milioane, de exemplu pe Tavi Popescu, da, atunci ridicăm la 30.000 - 40.000 de euro”, a spus Gigi Becali pentru Digi Sport.

„Nu mai fac astfel de contracte!”



Ultimul transfer al lui Gigi Becali a fost Andrei Dumiter, în schimbul căruia a plătit 350 000 de euro. Finanțatorul FCSB a declarat însă că a decis să modifice și contractele jucătorilor săi, preferând să nu le mai facă înțelegeri care să se întindă pe o durată de cinci ani.

„Pe Dumiter l-am văzut, m-am interesat și eu despre el la un antrenor de echipa națională și mi-a zis: 'Nea Gigi, părerea mea e că te ajută, e puternic, e tânăr, de perspectivă'

Chiar dacă se spune că nu se mulează acum, dar măcar aștept că are 22 de ani, aștept până la 24 de ani pentru că i-am făcut contract de doi plus trei. Nu mai fac pe cinci ani ca să mă încarc. Doar doi plus trei”, a spus Gigi Becali la Pro X.

