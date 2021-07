Gigi Becali sare la gâtul suporterilor Stelei: ”Păi ce mai vreți, mă, să vă fac?” Ce l-a supărat pe patronul FCSB

Gigi Becali continuă războiul cu suporterii Stelei!

Patronul FCSB a anunțat că oficialii clubului au făcut cerere pentru a disputa meciurile de pe teren propriu pe stadionul Ghencea și s-a arătat extrem de deranajat de faptul că suporterii de la Peluza Sud nu vor ca echipa sa să joace pe noul stadion din Ghencea.

Becali le-a amintit celor care îl contestă că el a fost cel care a dus-o pe Steaua în Europa League și tot echipa patronată de el a obținut victorii memorabile împotriva unor echipe precum Valencia, Ajax și Galatasaray.

”Păi ce mai vreți, mă, să vă fac? V-am dus peste tot în Europa League, în calificări. Păi am bătut Valencia, Ajax, Galatasaray. Ce mai vreți, mă? Cu trei lule am batut. Și acum am perspectiva sa fac marea performanta. Adică acuma s-au legat Sânmărtenii ăștia. Sânmărtenii care sunt vreo cinci.

Și mai am, de exemplu, 3-4 copii din ăștia, de 18-19 ani, care sunt cămătari. Stai, nu cămătari de bani, ci cămătari de fotbal”, a spus Gigi Becali la la Pro X, în cadrul emisiunii Ora exactă în sport.

Coman, Musi, Tănase și Tavi Popescu sunt ”sânmărtenii” la care face referire Gigi Becali. Ei sunt fotbaliștii pe care patronul FCSB se așteaptă să obțină foarte mulți bani.

Octavian Popescu, lăudat de un fost căpitan al FCSB

Lucian Filip, impresionat de jocul lui Octavian Popescu, despre care spune că este cel mai bun jucător din Liga 1.

”Octavian Popescu va fi vândut cu peste 10 milioane de euro, e clar. El este cel mai talentat jucător din Liga 1. Din momentul în care a venit la noi, și la antrenamente, dar nu numai, a arătat că nu avea niciun fel de trac”, a spus Lucian Filip, potrivit Digi Sport.

Suporterii Stelei, mesaj dur către conducerea CSA

Patronul FCSB a dezvăluit că echipa nu poate juca pe Arcul de Triumf, astfel că atenția sa s-a îndreptat către arena din Ghencea. Vestea nu le-a picat bine suporterilor lui CSA Steaua, care nu acceptă sub nicio formă ideea ca echipa din Liga 1 să evolueze acolo.

Suporterii din Peluza Sud au pus două bannere pe gardurile din jurul stadionului pe care au afișat două mesaje.

