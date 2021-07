EXCLUSIV | Gigi Becali, bilete de favoare pentru Ondrasek plus dezvăluire despre noul transfer de la FCSB

Andrei Dumiter (22 de ani), noul transfer al celor de la FCSB, e perceput de Gigi Becali drept un atacant cu reale calități.

După ce fostul fotbalist de la Sepsi a refuzat în urmă cu o lună să ajungă la gruparea roș-albastră, FCSB l-a convins pe jucătorul impresariat de Cătălin Sărmășan.

Atacant mobil, care poate juca atât în bandă, cât și 9 clasic, fostul fotbalist de la Sepsi a fost urmărit chiar de Becali, care s-ar fi sfătuit și cu un antrenor important.

Miercuri dimineața, în direct la Ora Exactă în Sport de la Pro X, finanțatorul de la FCSB a spus că-i va mai acorda bilete de favoare lui Ondrasek, dar în curând Dinu Todoran se va baza și pe Andrei Dumiter.

"Va juca cine merită. O să-l verificăm și pe Ondrasek două-trei jocuri, să vedem cât putem. Nu putem așa, asta e, de-asta l-am luat pe Dumiter.

Nu mai iau niciodată jucători decât dacă îi văd eu în campionatul intern. Atât! Altfel nu mai iau!

Pe Dumiter l-am văzut, m-am interesat și eu despre el la un antrenor de echipa națională și mi-a zis: 'Nea Gigi, părerea mea e că te ajută, e puternic, e tânăr, de perspectivă'

Chiar dacă se spune că nu se mulează acum, dar măcar aștept că are 22 de ani, aștept până la 24 de ani pentru că i-am făcut contract de doi plus trei. Nu mai fac pe cinci ani ca să mă încarc. Doar doi plus trei", a spus Gigi Becali, miercuri dimineața, la Pro X.

