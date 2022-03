„Aș fi făcut vreo 8 schimbări la pauză!” Petrescu, nemulțumit după victoria la scor obținută cu Dinamo: „Vine tăierea de capete!” 

Ardelenii au fost conduși încă din minutul 4, după golul înscris de Aloe, după o degringoladă în apărarea CFR-ului. Deac însă a reușit să egaleze în minutul 39, iar CFR a mai primit o „veste bună”, prin eliminarea lui Steliano Filip din al doilea minut de prelungiri ale primei reprize.

Dan Petrescu a făcut două schimbări la pauză, fiind și cele mai inspirate, trimițându-i în teren pe Debeljuh și Omrani, în locul lui Susic și Dugandzic. Atacantul croat și-a dus echipa în avantaj, în minutul 51, iar de atunci a fost de neoprit.

Debeljuh a mai marcat o dată, din pasa lui Omrani, în minutul 58, iar apoi a închis tabela de marcaj în minutul 76.

Dan Petrescu, nemulțumit de echipă: „Aș fi făcut 8 schimbări!”



Antrenorul campioanei en-titre s-a arătat extrem de nemulțumit de golul încasat de echipa sa și a dezvăluit că dacă ar fi putut, ar fi făcut mult mai multe schimbări la pauză. Totodată, Petrescu a vorbit și despre play-off, arătându-și încă o dată nemulțumirea față de sistemul de înjumătățire a punctelor.

„Normal că sunt supărat pe gol, am început meciul de la 0-1, indiferent cu cine joci, când începi așa, cu oricine e greu. Nu am fost pregătiți bine mental de la început, cu toate că am avut așa de multe ședințe. A fost timpul prea scurt după meciul cu Voluntari. Am avut noroc că am egalat înainte de pauză și cartonașul roșu.

Cei care au intrat în repriza a doua au intrat foarte bine și au schimbat rezultatul. Am încercat să jucăm așa cum am făcut la Voluntari, mi-am dat seama că nu a fost potrivit. Nu e vina jucătorilor pe care i-am schimbat, le-am zis asta, nu am vrut să schimb înainte de pauză ca să nu destabilizez lotul, dar aș fi făcut vreo 8 schimbări la pauză, le-am zis jucătorilor că nu e de vină nici Susic, nici Marko, ar fi trebuit să îi schimb pe toți.

Mă bucur că un jucător a reușit să marcheze de trei ori, pare că nu are probleme. Din păcate pentru noi, vine tăierea de capete, adică tăierea de puncte, nu sunt de acord să începem cu înjumătățire, puteam să jucăm în play-off câte meciuri vor ei, dar fără înjumătățire.

Toate echipele sunt bune în play-off, mă aștept să fie meciuri dificile toate 10 și să facă detaliile diferența”, a declarat Dan Petrescu la finalul meciului.