Dan Petrescu, deranjat și după victorie: "M-a înjurat de toate mamele!". Anticipează o luptă în trei la titlu

Dan Petrescu s-a arătat foarte mulțumit de jocul echipei sale, de rezultat și de modul în care jucătorii s-au adaptat în noul sistem, cu trei fundași centrali. De asemenea, tehnicianul lui CFR anticipează o luptă în trei la titlu, incluzând-o, pe lângă FCSB, și pe Universitatea Craiova.

Totuși, antrenorul campioanei României a fost vizibil deranjat din cauza unui suporter care l-ar fi înjurat pe toată durata meciului.

"Cred că ați văzut toți că a fost un meci excelent, în afară de primele 10 minute, când au avut ei vreo trei cornere. Am făcut poate cea mai bună repriză, 1-0 a fost puțin pentru ce am făcut pe teren. În repriza a doua, ocaziile au fost și mai mari, am dat și bară, am dat și gol. Voluntariul a încercat prin Budescu, care cred că a fost cel mai bun jucător al lor. Eram sigur că la fazele fixe vor fi periculoși. O victorie meritată, scorul nu arată ce a fost pe teren împotriva unei echipe foarte bune. E prima oară când jucăm în aceast sistem, s-au adaptat foarte bine. N-am decât să-i felicit pe toți, toți au fost foarte buni azi. Eu mă aștept să avem mereu ocazii, terenul a fost greu.





Adversarul e unul de valoare, d-aia vor fi în play-off. Cred că vor fi matematic după etapa asta. Nu văd cum s-ar întâmpla ca ei să nu fie. Dacă Farul câștigă mâine, ei sunt matematic în play-off, așa mi-a zis Ciobi. Diferența n-are cum să fie liniștitioare, se înjumătățesc punctele, Craiova arată foarte bine. Craiova poate câștiga toate meciurile. Când CFR a făcut egal la Craiova, am declarat după meci că sunt surprins că sunt fericiți pentru egal. Lotul lor e fantastic, sunt convins că se vor bate la titlu și ei. Vor încerca pentru că au jucători foarte buni.





Eu pe toate stadioanele am prieteni foarte mulți, care-mi adresează foarte multe cuvinte. Aici, la Voluntari, chiar e o zonă liniștită, nu mi s-a mai întâmplat. Tot meciul m-a înjurat de toate mamele. Eu sunt antrenor. Nici nu cred că a văzut meciul. Mai uită-te și la meci. Cu ce am greșit eu? Cu ce greșesc eu? Eu îmi văd de viața mea, de echipa mea, nu fac probleme nimănui. Eu îmi văd de treaba mea, dar asta este viața, trebuie să acceptăm și acești oameni", a spus Dan Petrescu.



CFR Cluj a ajuns la patru victorii consecutive și 73 de puncte câștigate în 29 de etape. Diferența față de FCSB este acum de 14 lungimi, iar campioana României va întâlni în ultima etapă a sezonului regulat Dinamo, pe teren propriu, duminică, de la ora 17:30.