Andrei Prepeliță, distrus după înfrângerea cu FCSB: ”Nu avem jucători”

Cu trei etape înainte de final, FCSB se află la două puncte în spatele liderului CFR Cluj, care însă trece printr-o perioadă proastă.

FC Argeș, echipă care a încurcat FCSB în sezonul regulat și a fost aproape să o blocheze sî în turul din playoff. a fost spulberată de gruparea antrenată de Toni Petrea, echipă care se află într-o perioadă excelentă.

Andrei Prepeliță, antrenorul piteștenilor, a comentat rezultatul din duelul cu FCSB, considerând că echipa lui nu este capabilă de mai mult, iar calificarea în playoff și prezența în semifinalele Cupei României sunt performanțe peste nivelul grupului.

"Am schimbat, am încercat să facem ceva, dar nu avem nici jucători . Tase, la vârsta lui, s-a bătut, a făcut cât a putut. Nu putem evidenţia pe nimeni.

Am tras un semnal de alarmă după calificarea în play-off. Mentalitatea corectă e să intrăm şi să jucăm pentru că meciurile din campionatul regulat au fost strânse, pentru că au arătat altfel meciurile atunci când a fost presiune.

Din păcate, suntem o altă echipă după accederea în play-off. Eu sunt primul vinovat, am şi recunoscut. Joao Miguel...noi am contat pe ce jucători am avut la dispoziţie.

După jocul cu Craiova, când au fost şi acolo nişte greşeli, am încercat să schimb ceva. El a făcut un sezon bun în sezonul regulat, dar într-adevăr, a fost acea greşelă la Cluj, în decembrie.

Nu pot să judec nişte jucători care au arătat într-un fel şi acum arată altfel. O pun pe relaxare, nu ştiu. La antrenamente, ei se pregătesc foarte bine.

Îl cunosc foarte bine pe Joao Miguel, e un băiat la locul lui, liniştit, nu cred în astfel de lucruri. E presiune, greşeşti, vine alt meci şi trebuie să demonstrezi că nu mai greşeşti, nu avem ce să facem", a spus Prepeliţă.

Golurile partidei au fost marcate de Florin Tănase (penalty minutul 8), Darius Olaru (34, 83) şi Iulian Cristea (65).