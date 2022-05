FC Argeș - FC Voluntari, ora 20:30, LIVE TEXT! Ultimul meci al sezonului în Liga 1

Ilfovenii nu au emoții cu privire la clasarea în primele patru pe finalul acestui sezon, mulțumită rezultatului dintre Universitatea Craiova și Farul. Oltenii au făcut instrucție cu echipa lui Gică Hagi pe ”Oblemenco”, scor 4-1.

FC Argeș - FC Voluntari, ora 20:30, LIVE TEXT

Voluntari vine după două rezultate de egalitate la rând, ultimul cu FCSB, scor 2-2, și vrea să termine campionatul cu un rezultat pozitiv.

De partea cealaltă, FC Argeș e ”blocată” pe ultimul loc din play-off, cu 27 de puncte.

"Eu am făcut programul pentru ceea ce înseamnă sezonul următor, reunirea lotului, stagiul de pregătire. Nu am semnat contractul încă, marți o să am o discuție finală cu domnul Bălănescu, am discutat, am vorbit despre contract, dar am zis să terminăm campionatul și imediat după joc, a doua zi, voi veni la stadion să finalizăm.

Îmi doresc ca marea majoritate a jucătorilor să rămână, să se intre în discuții cu cei care nu sunt semnați. După care, sunt și alte lucruri, să vedem ce jucători vom transfera, la cine vom renunța. Sezonul acesta ne obligă pentru următorul sezon și e foarte clar că îmi doresc mai multe lucruri", a spus Ciobotariu, înaintea meciului cu FC Argeș, programat luni, de la ora 20:30.