"Greșeli cum nu am făcut tot campionatul". Cum a explicat Andrei Prepeliță cele cinci schimbări făcute în același minut

Cu o singură victorie în a doua parte a competiției interne, FC Argeș se află pe ultimul loc în clasament.

La finalul partidei cu Craiova, Andrei Prepreliță a vorbit despre evoluția echipei sale, declarând că nu își explică greșelile pe care le fac jucătorii pe teren, ținând cont că la antrenamente arată o altă față.

"Ce mai poate fi spus după asemenea meci? Cel mai slab de când sunt antrenor la FC Argeș! Greșeli cum nu am făcut tot campionatul, suntem o altă echipă de când am intrat în playoff. Deși am discutat foarte mult pe acest subiect, că trebuie să arătăm că merităm să fim aici.

O primă repriză echilibrată, dar am primit gol pe o greșeală copilărească, o lipsă de comunicare. Băgăm mingea în centru, nu înțeleg precipitarea asta în condițiile în care nu ai nicio presiune. Le-am spus înainte de meci că trebuie să ne bucurăm de fotbal, să jucăm. Meci frumos, spectatori, ce poate fi mai frumos de atât?", a declarat Prepreliță la DigiSport.

Cum a explicat tehnicianul argeșenilor cele cinci schimbări făcute în același minut

"Am încercat să schimbăm un pic, erau jucători total depășiți. Înțeleg că tehnic nu te ridici la nivelul la care trebuie, dar tactic și fizic trebuie să te aperi, să ai o calitate. Iau și lucrurile pozitive, meciurile astea îmi arată niște limite la unii jucători.

La antrenament e război, dacă vedeți antrenamentul dinaintea meciului, jocul din finalul său... nici 10% nu se vede pe teren, la meci. Ce să facem? Sperăm ca acest duș rece să ne trezească, vom face o analiză la sânge. În momentul când primești un gol identic cu cel de la Voluntari, în care fundașii în loc să-și marcheze oamenii merg pe linia porții, nu înțeleg foarte multe.

Nu s-a terminat playoff-ul, suntem la trei puncte de Voluntari. Jucăm, nu ne predăm, așa cum a fost frumos cât rezultatele au fost bune, trebuie să fim bărbați, să ținem capul sus, să îndreptăm greșelile și să mergem mai departe", a mărturisit acesta.