"Nu știu ce s-a întâmplat la Pitești înainte să vin eu de sunt așa supărați". Răspunsul lui Prepeliță după ce i s-a cerut demisia

Formația antrenată de Andrei Prepeliță a fost eliminată de FC Argeș, după ce a pierdut în ambele manșe, scor 0-3 la total.

La finalul meciului de pe teren propriu, fanii i-au cerut demisia tehnicianului argeșenilor, după ce echipa a ajuns la nouă meciuri fără victorie și șapte de când nu au mai marcat vreun gol.

"M-am obișnuit cu scandările astea. Îi respect pe suporteri, dar eu zic că mi-am făcut treaba la FC Argeș. În primul sezon, am luat echipa de jos și am salvat-o de la retrogradare iar în acest campionat am calificat-o în play-off și am ajuns în semifinalele Cupei.

Nu știu ce s-a întâmplat la Pitești înainte să vin eu de sunt așa supărați", a declarat Andrei Prepeliță la DigiSport.

Unde s-a pierdut calificarea în finala Cupei României

"Am vrut să întoarcem soarta calificării în favoarea noastră și cred că puteam să o facem dacă am fi marcat din acel 11 metri. Am fi avut mai apoi timp și pentru golul doi. Păcat că l-am ratat.

Aș fi vrut finala pentru suporteri, pentru noi toți. Calificarea nu s-a pierdut acum, ci la meciul tur. La Voluntari am dominat în prima repriză, dar am făcut două greșeli. Apoi, în partea a doua nu am mai jucat nimic", a explicat Prepeliță.