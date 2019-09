"Vor reveni! O sa-si dea seama ca eu fac performanta!" Singurul regret al lui Becali dupa ce a pierdut marca "Steaua"

Gigi Becali are un singur regret dupa ce a pierdut dreptul de a mai folosi numele "Steaua".

Patronul FCSB regreta ca a pierdut suporterii. Galeria Stelei s-a rupt dupa decizia instantei. Peluza Sud a migrat catre clubul Armatei, CSA, in timp ce Peluza Nord a decis sa ramana neutra si sa nu mai vina pur si simplu la meciurile FCSB.

Becali este sigur ca in scurt timp suporterii vor reveni alaturi de echipa sa. Principalul argument al finanatorului FCSB este reprezentat de rezultatele si performantele pe care le obtine cu echipa din Liga 1, in contrast cu CSA Steaua care a ramas in liga a patra.

"Mie imi pare rau de un singur lucru, ca am pierdut suporterii. De fapt nu am pierdut suporterii, galeria, la ei ma refer, ultrasii. Intr-adevar era frumos cu ei. Faceau atmosfera frumoasa, era altceva. Dar o sa revina ei. O sa isi dea seama ca eu fac performanta. Ei nu pot sa stea fara fotbal, ei sunt nebuni dupa fotbal si o sa isi dea seama si o sa revina", a declarat Gigi Becali la DigiSport.

Gigi Becali a pierdut dreptul de a folosi marca "Steaua Bucuresti" in 2014 si a schimbat denumirea echipei pe care o patroneaza in "FCSB".