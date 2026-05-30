Kyoseva își luase un an de ”pauză” după ce a devenit mamă.

“Bine v-am regăsit! Îmi doresc să avem un sezon de succes împreună. HAI DINAMO 😜” a transmis tripla campioană a României.

De ceva timp, Gergana lucrează alături de staff pentru revenire și este pregătită de un nou capitol în alb-roșu!

Extrema din Bulgaria revine la formația noastră după un sezon de pauză, perioadă în care a trăit unul dintre cele mai frumoase momente din viață: nașterea fetiței sale.

Dinamo a încheiat sezonul de volei cu un nou titlu la masculin și pe locul 3 la feminin, dar transferurile pentru viitoarea ediție de campionat dau de înțeles că gruparea din Ștefan cel Mare va ținti titlul și la fete.

Ultima sosită la CS Dinamo București este extrema Georgiana Popa (vezi galeria foto de mai sus), provenită de la campioana en-titre CSO Voluntari:

”Super transfer la formația feminină! Campioană cu CSO Voluntari în sezonul încheiat, Georgiana Popa va juca pentru Dinamo în următorul sezon”.

Internaționala bulgară Petya Barakova, cu o finală de CEV Champions League în CV, a semnat și ea recent cu gruparea din Ștefan cel Mare.

Campioana en-titre Dinamo și-a adjudecat un nou trofeu de câștigătoare a Diviziei A1 la volei masculin, al 20-lea din istoria clubului, un record pentru țara noastră.

În meciul decisiv din seria de cinci, echipa din Ștefan cel Mare s-a impus în fața Arcadei Galați cu 3-2 (25-19, 25-20, 19-25, 17-25, 15-13), după o partidă dramatică de peste două ore și jumătate!

MVP-ul Mircea Peţa a reuşit 22 de puncte, Petar Premovic 19, Christian Fromm 18, în timp ce de la Arcada s-au remarcat David Dinculescu, autor a 16 puncte, Vasyl Tupchii, cu 18 puncte, şi Marian Bala, cu 13 puncte.

