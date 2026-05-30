OFICIAL Revenire la Dinamo după un an! ”A trăit unul dintre cele mai frumoase momente”

Revenire la Dinamo după un an! ”A trăit unul dintre cele mai frumoase momente” Volei
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Trupa din Ștefan cel Mare se întărește pentru noul sezon.

TAGS:
Dinamocs dinamo bucurestiGergana KyosevaPetya BarakovaGeorgiana Popa
Din articol
  • Popa georgiana voluntari
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Dinamo, locul 3 în ultima ediție din Divizia A1 la volei feminin, a anunțat revenirea jucătoarei bulgare Gergana Kyoseva.

Kyoseva își luase un an de ”pauză” după ce a devenit mamă.

Gergana Kyoseva, înapoi la treabă

”Gergana Kyoseva se întoarce la Dinamo! 🇧🇬❤️🤍

Extrema din Bulgaria revine la formația noastră după un sezon de pauză, perioadă în care a trăit unul dintre cele mai frumoase momente din viață: nașterea fetiței sale.

De ceva timp, Gergana lucrează alături de staff pentru revenire și este pregătită de un nou capitol în alb-roșu!

“Bine v-am regăsit! Îmi doresc să avem un sezon de succes împreună. HAI DINAMO 😜” a transmis tripla campioană a României.

Mult succes, “Geri”💪🏻”, a postat pagina CS Dinamo Volei.

Superb transfer la Dinamo! Georgiana Popa a semnat în Ștefan cel Mare

Dinamo a încheiat sezonul de volei cu un nou titlu la masculin și pe locul 3 la feminin, dar transferurile pentru viitoarea ediție de campionat dau de înțeles că gruparea din Ștefan cel Mare va ținti titlul și la fete.

Ultima sosită la CS Dinamo București este extrema Georgiana Popa (vezi galeria foto de mai sus), provenită de la campioana en-titre CSO Voluntari:

”Super transfer la formația feminină! Campioană cu CSO Voluntari în sezonul încheiat, Georgiana Popa va juca pentru Dinamo în următorul sezon”.

Internaționala bulgară Petya Barakova, cu o finală de CEV Champions League în CV, a semnat și ea recent cu gruparea din Ștefan cel Mare.

Record pentru Dinamo, cea mai titrată echipă din voleiul românesc! La câte titluri de campioană a ajuns

Campioana en-titre Dinamo și-a adjudecat un nou trofeu de câștigătoare a Diviziei A1 la volei masculin, al 20-lea din istoria clubului, un record pentru țara noastră.

În meciul decisiv din seria de cinci, echipa din Ștefan cel Mare s-a impus în fața Arcadei Galați cu 3-2 (25-19, 25-20, 19-25, 17-25, 15-13), după o partidă dramatică de peste două ore și jumătate!

MVP-ul Mircea Peţa a reuşit 22 de puncte, Petar Premovic 19, Christian Fromm 18, în timp ce de la Arcada s-au remarcat David Dinculescu, autor a 16 puncte, Vasyl Tupchii, cu 18 puncte, şi Marian Bala, cu 13 puncte.

VIDEO EXCLUSIV Ramona Rus de la Dinamo, invitată la Poveștile Sport.ro

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Italia va trimite 100 de militari și avioane de luptă în România, după incidentul cu dronă de la Galați. Misiunea, urgentată
Italia va trimite 100 de militari și avioane de luptă în România, după incidentul cu dronă de la Galați. Misiunea, urgentată
ARTICOLE PE SUBIECT
Dinamo bate pe Steaua și este în finală! Situație RARISIMĂ în ”Eternul derby”
Dinamo bate pe Steaua și este în finală! Situație RARISIMĂ în ”Eternul derby”
ULTIMELE STIRI
Dan Șucu forțează plecarea a doi jucători de la Rapid: nu și-au primit salariile de două luni
Dan Șucu forțează plecarea a doi jucători de la Rapid: nu și-au primit salariile de două luni
Gică Popescu, mesaj sfâșietor după decesul unei persoane importante din viața sa: „Un gol pe care nu-l voi mai putea umple”
Gică Popescu, mesaj sfâșietor după decesul unei persoane importante din viața sa: „Un gol pe care nu-l voi mai putea umple”
Lotul Canadei pentru Campionatul Mondial din 2026! David, Davies și iar David
Lotul Canadei pentru Campionatul Mondial din 2026! David, Davies și iar David
PSG - Arsenal, finala Ligii Campionilor, de la 19:00. ECHIPELE DE START Luis Enrique vs Arteta - tot ce trebuie să știi despre meciul de la Budapesta
PSG - Arsenal, finala Ligii Campionilor, de la 19:00. ECHIPELE DE START Luis Enrique vs Arteta - tot ce trebuie să știi despre meciul de la Budapesta
Echipa ideală a jucătorilor U21 din Superliga 2025-2026
Echipa ideală a jucătorilor U21 din Superliga 2025-2026
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Rivala lui Paige Spiranac, de o frumusețe răpitoare. Cât de bine arată tânăra care aspiră la titlul de "cea mai atrăgătoare femeie"

Rivala lui Paige Spiranac, de o frumusețe răpitoare. Cât de bine arată tânăra care aspiră la titlul de "cea mai atrăgătoare femeie"

Dinamo - FCSB 1-2! Superliga, ca Premier League: locul 8 merge în Europa

Dinamo - FCSB 1-2! Superliga, ca Premier League: locul 8 merge în Europa

Și-a anunțat plecarea în toiul nopții, după Dinamo - FCSB: "A fost o mare onoare"

Și-a anunțat plecarea în toiul nopții, după Dinamo - FCSB: "A fost o mare onoare"

OUT! Gigi Becali anunță patru plecări după Dinamo - FCSB 1-2: „La revedere și cu el!”

OUT! Gigi Becali anunță patru plecări după Dinamo - FCSB 1-2: „La revedere și cu el!”

Marius Baciu, sunat de un scouter din străinătate pentru fotbalistul lui FCSB: ”Nici nu le-am spus lui MM și lui Gigi!”

Marius Baciu, sunat de un scouter din străinătate pentru fotbalistul lui FCSB: ”Nici nu le-am spus lui MM și lui Gigi!”

MM Stoica a transferat doi jucători la FCSB după un apel la telefon: „Gata, e rezolvat tot!”

MM Stoica a transferat doi jucători la FCSB după un apel la telefon: „Gata, e rezolvat tot!”



Recomandarile redactiei
Veste din Turcia pentru Becali! Rădoi s-a răzgândit și îl vrea pe jucătorul lui FCSB
Veste din Turcia pentru Becali! Rădoi s-a răzgândit și îl vrea pe jucătorul lui FCSB
Gică Popescu, mesaj sfâșietor după decesul unei persoane importante din viața sa: „Un gol pe care nu-l voi mai putea umple”
Gică Popescu, mesaj sfâșietor după decesul unei persoane importante din viața sa: „Un gol pe care nu-l voi mai putea umple”
Lotul Canadei pentru Campionatul Mondial din 2026! David, Davies și iar David
Lotul Canadei pentru Campionatul Mondial din 2026! David, Davies și iar David
Șoc la FCSB! Mihai Stoica a vrut să demisioneze chiar înaintea derby-ului cu Dinamo. Un jucător l-a oprit
Șoc la FCSB! Mihai Stoica a vrut să demisioneze chiar înaintea derby-ului cu Dinamo. Un jucător l-a oprit
Cornel Dinu, atac dezlănțuit către Andrei Nicolescu: „Am oroare de personajul respectiv”. Ce a spus de Kopic și Dinamo
Cornel Dinu, atac dezlănțuit către Andrei Nicolescu: „Am oroare de personajul respectiv”. Ce a spus de Kopic și Dinamo
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Superb transfer la Dinamo! Georgiana Popa a semnat în Ștefan cel Mare
Superb transfer la Dinamo! Georgiana Popa a semnat în Ștefan cel Mare
A jucat finala Champions League și vine la Dinamo din sezonul viitor!
A jucat finala Champions League și vine la Dinamo din sezonul viitor!
CITESTE SI
Imagini din apartamentul distrus de drona rusească în Galați, postate de Nicușor Dan. GALERIE FOTO

stirileprotv Imagini din apartamentul distrus de drona rusească în Galați, postate de Nicușor Dan. GALERIE FOTO

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

stirileprotv Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

stirileprotv Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!