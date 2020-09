Voluntari - FCSB, LIVE TEXT de la 21:00 | Ros-albastrii vor a treia victorie consecutiva din Liga 1! Petrea a anuntat schimbari in 'primul 11' | Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre Voluntari si FCSB din a treia etapa din Liga 1 pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Voluntari - FCSB este meciul zilei dupa pauza competitionala, iar ros-albastrii sunt in cautarea celei de-a treia victorii consecutive in Liga 1 si a patra in noul sezon. Jucatorii lui Petrea au invins cu 3-0 in toate meciurile din noul sezon, inclusiv in Europa League cu Shirak.

De cealalta parte, Voluntari are o victorie si o remiza, in deplasarea de la UTA Arad, incheiata 0-0.

Toni Petrea a anuntat posibile schimbari in 'primul 11' la conferinta de presa dinaintea meciului, pentru a putea avea jucatorii cat mai pregatiti si pentru duelul din Europa League de joi, 17 septembrie, cu Backa Topola.

Echipele probabile:

FC Voluntari: Ramniceanu - Ricardinho, Armas, Achim, Kocic - Capatana, Eric, Bortoneanu - Gheorghe, Stoica, Gradinaru

FCSB: Vlad - Cretu, Cristea, Miron, Pantiru - Olaru, Popescu, Tanase - Man, Bus, Coman