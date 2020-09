Gigi Becali NU VREA sa mai auda de aparitii publice! Ultima DECLARATIE a patronului FCSB si motivul pentru care nu vrea sa mai vorbeasca: "Prefer sa stau departe! Sunt scarbit"

Gigi Becali a disparut din viata publica de aproape o luna si nu are de gand sa mai revina, dupa ultimele sale declaratii.

Patronul FCSB nu mai vrea atentia presei si refuza sa mai ofere declaratii si sa apara public. Gigi Becali a vorbit recent pentru Cancan si a dezvaluit motivul pentru care refuza sa mai vorbeasca.

"Tata, va rog din suflet sa ma lasati. Presa a ajuns rau de tot si eu prefer sa stau deoparte. Am renuntat pana si la televizor, nu mai am. Pentru ca sunt scarbit de tot. Cine sunt eu sa salvez lumea? Pe mine ma stiu 22 milioane de romani. Nu le pot rezolva problemele tuturor. Am dat «block» tuturor ziaristilor. Vreau sa-mi traiesc viata in liniste. Voi sunteti ultimii cu care mai vorbesc. Va rog sa uitati de mine. Gigi Becali nu mai va face voua subiecte. Regret ca ajung sa anunt prin telefon. Nu vreau sa jignesc pe nimeni. Am renuntat la televizor, habar nu am ce se mai petrece", a spus Gigi Becali pentru Cancan.

Ultima data cand a aparut public, Gigi Becali a mers la sediul LPF pentru a vedea noul contract cu detinatorul de drepturi TV. Atunci, patronul ros-albastrilor a facut un adevarat spectacol in fata sediului, dar de atunci a refuzat sa mai vorbeasca si sa mai apara in public. Becali si-a schimbat numarul de telefon si refuza sa comunice cu presa.