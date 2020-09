Lovitura pentru Becali! Anuntul pe care patronul FCSB nu voia sa il auda despre mutarea la care VISA

FCSB ar cauta un fundas central, iar patronul ar fi pus ochii pe un jucator din Spania, de la Real Oviedo.

Presa din Spania a anuntat ca Gigi Becali ar fi interesata de Carlos Hernandez, fundasul central al lui Real Oviedo, echipa din Segunda Division. Antrenorul spaniolilor, Jose Angel Ziganda a vorbit la conferinta de presa despre interesul ros-albastrilor pentru jucatorul sau.

Conform lavozdeasturias.es, antrenorul nu este dispus sa isi cedeze jucatorul sub nicio forma.

"Nu stiu multe desprea asta. Nu imi fac griji, Carlos stie ca nu imi pun problema plecarii sale. Au plecat suficienti jucatori. El este unul dintre jucatorii care ne ajuta mult", a spus Jose Angel Ziganda.

Carlos Hernandez a ajuns la Oviedo de la CD Lugo in 2017 si a mai trecut pe la cluburi precum Sabadell, Real Zaragoza B si Real Jaen. Are 221 de meciuri jucate in Segunda Division si a inscris in total 17 goluri. Fundasul este cotat la 475 000 de euro conform Transfermarkt.