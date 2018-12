"Voi credeti ca sunt chiar asa cum spun unii?!" OFERTELE CURG pentru Nicolae Dica: "I-am spus si lui Becali!"

Nicolae Dica a vorbit despre ofertele pe care le-a primit de cand este la FCSB.

Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Antrenorul FCSB a spus ca a avut oferte de cand se afla pe banca stelistilor, incluzand una din straintatate.

Dica sustine ca i-a spus si lui Becali despre aceste oferte, insa le-a refuzat pentru ca isi doreste sa faca lucruri mari la FCSB si a declarat, odata in plus, ca se considera un antrenor bun.

"Voi credeti ca eu nu am si oferte? Ca sunt chiar asa cum spun unii? Am avut oferte si din tara si din afara. Becali a aflat de cea din afara. Am avut discutii cu Meme. Daca eram antrenor slab mai stateam la Steaua? Daca patronul crede ca acel om nu munceste bine intr-o afacere, il dai afara.

Am refuzat oferta de afara pentru ca am ambitia si dorinta de a face lucruri mari la Steaua", a spus Nicolae Dica.