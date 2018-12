Dica, mai RAZBOINIC ca niciodata: "Becali trebuia sa imi spuna direct mie, nu la televizor!" Intrebarea care l-a enervat: "Nu raspund la asta!"

Gigi Becali l-a facut praf pe Nicolae Dica dupa meciul pierdut 2-4 in fata lui Sepsi.

Nicolae Dica i-a dat replica lui Becali si a spus ca i-a transmis patronului ca daca are ceva sa ii spuna o poate face personal, nu la televizor.

Mai mult, antrenorul de la FCSB a spus ca este un tehnician bun si ca isi doreste sa fie si mai bun, are incredere in el si poate acest lucru.

"Am vorbit ieri cu dansul si i-am spus ca trebuia sa imi spuna mie, nu la televizor. Si ceea ce a vorbit el acolo, despre Viitorul, Craiova. Statistica e de partea mea, inseamna ca sunt un antrenor bun, am incredere in mine si in ceea ce fac. Eu consider ca sunt un antrenor bun si voi deveni foarte bun! Am incredere in mine! I-am spus ca trebuia sa imi spuna mie personal", a spus Dica pe un ton nervos la conferinta de presa dinaintea meciului cu Viitorul.

Nicolae Dica a fost intrebat si daca s-a gandit vreodata sa-si dea demisia, avand in vedere ca este supus atator presiuni si umilinte.

"Nu raspund, nu vreau sa raspund daca m-am gandit sa imi dau demisia", a fost replica lui Dica.

Dupa meciul trecut, pierdut de FCSB cu 2-4 in fata celor de la Sepsi, Gigi Becali a spus ca-l iubeste pe Dica in calitate de om, insa ca antrenor, patronul i-a contestat abilitatile.

"Sa nu interpretati ca il dau afara pe Dica. Mai asteptam. Dar cand ai o echipa cu jucatori ca Man, Coman, Teixeira, cum sa nu ai posesie? E si o problema de antrenor daca nu ai posesie. Asteptam pana se termina sezonul regulat. Daca e la 5-6 puncte de primul loc, hai sa incercam si cu altul. E mai buna Gaz Metan sau Viitorul? Are jucatori mai buni Viitorul decat FCSB? E mai buna Sepsi? Intreb, ca nu ma pricep. Daca il dau afara pe Dica, il supar. Pentru ce sa-l supar? Mai bine ma supar eu si cu asta basta. Il iubesc pe Dica asa cum e ca om. Ca antrenor, sa ma ierti. Ce calitate sa vad la el? Daca ai cei mai buni jucatori in echipa si echipa nu paseaza? Stii cate telefoane am primit in timpul jocurilor? De la oameni necunoscuti, nu de la oameni din fotbal. Imi spuneau sa-l schimb pe Dica", a spus atunci Becali.