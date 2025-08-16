Presa din Rusia a scris că Vladislav Blănuță (23 de ani) ar fi ajuns la un acord cu Samara, însă Adrian Mititelu a intervenit imediat și a pus capăt speculațiilor.



Vladislav Blănuță, transfer în Rusia? Adrian Mititelu a spus tot



Atacantul, revenit în această vară la FCU Craiova, după sezonul excelent la U Cluj (12 goluri și 4 assisturi în 37 de meciuri), nu va ajunge în Rusia, spune finanțatorul oltenilor.



„Este exclus ca Blănuță să meargă la Samara. Nu am habar cum a apărut această știre în presa din Rusia. Nu putem vinde jucători acolo, așa că informația este fără sens. Am mai avut și am în continuare discuții pentru transferarea sa”, a declarat Mititelu pentru iamsport.ro.



Patronul lui FCU vrea să obțină câteva milioane de euro în schimbul vârfului moldovean și consideră imposibil un transfer în Rusia, în condițiile actuale.



Întors la Craiova, acolo unde echipa va juca în Liga 3, atacantul nu ia în calcul să rămână pe termen lung și așteaptă o ofertă dintr-un campionat puternic.



În plus, numele său a cântărit și la echipa națională de tineret, fiind convocat la turneul final din Slovacia, unde a bifat câteva minute contra Spaniei, dar a fost eliminat după un cartonaș roșu.



