Andrea Padula (29 de ani), fundașul stânga al celor de la UTA Arad, a intrat în atenția fotbalului românesc după transferul din această vară.

Jucătorul cu cetățenie elvețiană și română a fost adus în România în 2023, de FCU Craiova, iar acum se vorbește tot mai des despre o posibilă convocare la echipa națională.

Ionel Dănciulescu propune un stoper la națională: ”E mai fundaș decât Bancu”

Adrian Mihalcea a deschis discuția după meciul UTA – Dinamo (1-1), spunând că Padula are o creștere evidentă de formă și ar merita o șansă.

Ideea a fost întărită și de Ionel Dănciulescu, care l-a comparat direct cu actualul titular de bandă stângă al naționalei, Nicușor Bancu.

”Padula e mai fundaș decât Bancu”, a spus fostul atacant, la Digi Sport, convins că jucătorul născut în Elveția ar aduce un plus defensivei lui Mircea Lucescu.

Padula a jucat deja cinci meciuri în acest sezon pentru UTA și are o cotă de piață de 250.000 de euro, conform Transfermarkt.

Fundașul are origini românești prin mama sa, născută la București.

