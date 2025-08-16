Blănuță a avut un sezon foarte bun în Superliga la Universitatea Cluj, cu 12 goluri în 37 de apariții, însă a fost doar împrumutat la echipa condusă de Ioan Ovidiu Sabău. Atacantul născut în Republica Moldova a revenit în această vară la FC U Craiova, club de care aparține și care a fost retrogradat în liga a treia.

Vladislav Blănuță ar putea ajunge în Rusia, la Samara



Următoarea destinație a lui Vladislav Blănuță ar putea fi Rusia. Samara, locul 10 în precedenta ediție de campionat, a demarat deja negocierile cu FC U Craiova pentru un transfer, scrie samara.mk.ru, care îl citează pe jurnalistul Ivan Karpov.



Potrivit sursei citate, Vladislav Blănuță și-ar fi dat deja acordul pentru un transfer în Rusia, campionat în care echipele au în continuare interzis la participarea în cupele europene.



"Vladislav vrea să meargă în Rusia pentru că bunicul său este rus și cunoaște destul de bine limba", scrie sursa citată.



Rămâne de văzut dacă ar putea fi vorba de un transfer definitiv sau de un nou împrumut. Juan Bauza, celălalt star de la FC U Craiova, a fost cedat în această vară în Columbia, la Atletico Nacional - împrumut pe un sezon cu opțiune de cumpărare.



Samara este neînvinsă în primele patru etape din noul sezon, fiind pe locul 4, cu 8 puncte. Lider este Lokomotiv Moscova, cu punctaj maxim.

Vladislav Blănuță: "Nu am o preferință legată de campionatul unde să joc"



În cazul lui Blănuță, presa italiană a scris în această vară că atacantul ar fi dorit de echipe din Serie A și Serie B.



"Sincer, nu știu nimic. Sunt focusat pe antrenamente, vreau să fiu bine. În rest, se ocupă agentul și clubul. Să vedem ce va fi mai departe. Treaba mea e pe teren.



Nu am o preferință legată de campionatul unde să joc. Obiectivul e să joc cât mai mult și să am cât mai multe meciuri în picioare.



Nu știu nimic despre interesul din Serie A. Sunt concentrat pe antrenamente doar. Vă dați seama că mi-aș dori să joc în Serie A. Orice fotbalist își dorește să ajungă la cel mai înalt nivel", spunea Blănuță, luna trecută.

