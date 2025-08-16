Nicolae Stanciu, aflat la primul meci oficial pentru „Grifon” după transferul din această vară, a înscris un gol senzațional în minutul 55, dintr-un voleu superb, direct din interiorul careului.

Contul oficial Serie A a scris doar 5 cuvinte după bijuteria înscrisă de Stanciu pentru Genoa

Golul românului a fost urmărit din tribune de selecționerul României, Mircea Lucescu, și de patronul lui Genoa, Dan Șucu.

Reușita a făcut rapid înconjurul internetului, contul oficial de X al Serie A comentând simplu: „La prima perla di Stanciu” – prima perlă a lui Stanciu.

Genoa s-a calificat în 16-mile Cupei Italiei, urmând să întâlnească Empoli spre finalul lunii septembrie.

Pentru echipa lui Stanciu urmează debutul în noul sezon din Serie A, sâmbătă, 23 august, de la ora 19:30, contra lui Lecce, pe teren propriu.

