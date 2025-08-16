Transfer de impact înainte de Aberdeen - FCSB: "Mâine face vizita medicală și semnează!"

Transfer de impact înainte de Aberdeen - FCSB: Mâine face vizita medicală și semnează!
Aberdeen - FCSB, prima manșă din play-off-ul Europa League, se joacă joi, 21 august, de la ora 21:45, pe Pittodrie Stadium. Returul, o săptămână mai târziu, la București.

Marko LazetićAC MilanAberdeenFCSB
Cu doar câteva zile înaintea meciului cu FCSB, Aberdeen a bătut palma cu AC Milan pentru transferul lui Marko Lazetić (21 de ani), un atacant sârb de la tineretul rossonerilor, care a jucat în două meciuri și pentru seniori.

Aberdeen îl transferă pe atacantul Marko Lazetic de la AC Milan înaintea meciului cu FCSB

Interesant este că Aberdeen nu va plăti vreo sumă de bani pentru Lazetić. AC Milan a acceptat să îl cedeze gratis pe vârful născut la Belgrad, însă va încasa 50% din următoarea vânzare a fotbalistului, anunță Sky Sport.

Lazetić urmează să efectueze duminică vizita medicală, iar ulterior să semneze contractul cu Aberdeen.

Crescut în academia celor de la Steaua Roșie Belgrad, Marko Lazetić era văzut drept un fotbalist foarte promițător al Serbiei, iar în 2022 era cumpărat de AC Milan pentru aproape 5 milioane de euro. La echipele de tineret ale clubul italian a marcat 5 goluri în 13 partide, însă a fost mai mult împrumutat la cluburi precum Altach (Austria), Fortuna Sittard (Olanda) sau Backa Topola (Serbia)

  • Lazetić, care măsoară 1,92m, are 7 meciuri la naționala U21 a Serbiei.
  • 1,4 milioane de euro a plătit Aberdeen pentru transferurile din această vară. Cel mai scump a fost suedezul Kenan Bilalovic, extremă stânga de la IFK Varnamo, cumpărat pentru 650.000 de euro.

Concluzia antrenorului de la Aberdeen după ce și-a trimis omul de încredere să o urmărească pe FCSB

Aberdeen, calificată direct în play-off-ul Europa League din postura de câștigătoare a Cupei Scoției, și-a așteptat adversara din duelul Drita - FCSB. Christer Persson, secundul lui Jimmy Thelin, a fost prezent în Kosovo pentru a urmări returul câștigat de formația lui Elias Charalambous cu 3-1.

Jimmy Thelin a oferit o scurtă declarație după ce Aberdeen a aflat că dă peste FCSB în play-off-ul de Europa League.

"Am făcut o analiză a lui FCSB. Secundul Christer Persson a mers să vadă meciul, așa că avem o imagine clară despre următorul adversar. Va fi un meci interesant. FCSB are punctele ei forte, dar și slăbiciuni, bineînțeles", a spus Thelin, citat de BBC.

Aberdeen a pierdut ambele meciuri din startul acestui sezon, 0-2 cu Hearts și 0-2 cu Celtic, ambele în campionat. Pentru viitoarea adversară a lui FCSB urmează partida cu Morton, din Cupa Ligii, astăzi, de la ora 17:00.

REZUMAT. Ce s-a întâmplat la întâlnirea din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Cele mai importante momente
