Transfer de impact înainte de Aberdeen - FCSB: "Mâine face vizita medicală și semnează!"

Cu doar câteva zile înaintea meciului cu FCSB, Aberdeen a bătut palma cu AC Milan pentru transferul lui Marko Lazetić (21 de ani), un atacant sârb de la tineretul rossonerilor, care a jucat în două meciuri și pentru seniori.



Aberdeen îl transferă pe atacantul Marko Lazetic de la AC Milan înaintea meciului cu FCSB

Interesant este că Aberdeen nu va plăti vreo sumă de bani pentru Lazetić. AC Milan a acceptat să îl cedeze gratis pe vârful născut la Belgrad, însă va încasa 50% din următoarea vânzare a fotbalistului, anunță Sky Sport.



Lazetić urmează să efectueze duminică vizita medicală, iar ulterior să semneze contractul cu Aberdeen.



Crescut în academia celor de la Steaua Roșie Belgrad, Marko Lazetić era văzut drept un fotbalist foarte promițător al Serbiei, iar în 2022 era cumpărat de AC Milan pentru aproape 5 milioane de euro. La echipele de tineret ale clubul italian a marcat 5 goluri în 13 partide, însă a fost mai mult împrumutat la cluburi precum Altach (Austria), Fortuna Sittard (Olanda) sau Backa Topola (Serbia)

