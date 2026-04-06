OUT de la Rapid: și-a găsit echipă și semnează în vară: "El e alesul!"

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Rapid pregătește mișcări de trupe pentru startul sezonului următor.

TAGS:
Din articol

Rapid a efectuat deja câteva modificări la nivelul conducerii. Marius Bilașco a fost deja prezentat în calitate de director sportiv adjunct la formația giuleșteană, după o lungă perioadă petrecută în conducerea lui CFR Cluj.

Mauro Pederzoli semnează cu Union Brescia în vară, după ce își încheie contractul cu Rapid

Bilașco va intra serios în pâine începând din vară, când actualul director sportiv aflat în funcție, Mauro Pederzoli, va părăsi clubul. Italianul, sosit în Giulești vara trecută, se desparte de Rapid după numai un sezon.

Pederzoli nu va sta însă departe de fotbal. Fostul conducător de la Brescia, Cagliari, Torino, Novara sau Parma și-a găsit deja o altă echipă, potrivit presei italiene.

După încheierea mandatului cu Rapid, Mauro Pederzoli este așteptat să semneze cu Union Brescia, formație aflată acum în Serie C, care luptă pentru promovarea în liga a doua italiană.

  • Union Brescia este o societate înființată vara trecută, după ce clubul istoric Brescia s-a desființat în 2025 din cauza problemelor financiare.

"Mauro Pederzoli este alesul pentru rolul de manager general", au titrat jurnaliștii de la Giornale di Brescia, care au explicat că actualul oficial de la Rapid a purtat deja discuții cu președintele Giuseppe Pasini și a văzut pe viu câteva meciuri ale Bresciei din acest sezon.

Marius Bilașco, înlocuitorul lui Pederzoli la Rapid

”Mă bucur că am revenit la Rapid într-un moment atât de important. Regăsesc Rapidul mai organizat și cu ambiții mari. Suporterii au fost întotdeauna lângă echipă și au încurajat-o și la bine și la greu și sunt convins ca o vor face cu la fel de multă pasiune ca și până acum. Am convigerea că băieții și staff-ul le vor răsplăti această susținere. Doar împreună vom reuși să obținem performanțe! Hai, Rapid!”, este prima reacție a lui Bilașco.

Din sezonul viitor, Bilașco va prelua funcția de director sportiv, preluând atribuțiile de la Mauro Pederzoli, oficialul adus în Giulești vara trecută, dar care nu l-a impresionat pe Dan Șucu.

”Bilașco vine la Rapid după o perioadă de succes petrecută la CFR Cluj, club la care a activat începând cu anul 2017, iar din 2018 a ocupat funcția de director sportiv. În această perioadă, a contribuit la una dintre cele mai dominante etape din istoria recentă a clubului ardelean, cu 5 titluri de campioană, o Cupă a României și două Supercupe câștigate.

Ca jucător, Marius Bilașco a avut o carieră solidă atât în România, cât și în străinătate, iar finalul carierei l-a găsit chiar în tricoul Rapidului, în 2012. Ultimul său meci din carieră a avut loc pe 27 octombrie 2012: Concordia Chiajna – Rapid 0-0

Bine ai revenit în familia Rapid, Marius!”, se arată în comunicatul emis de Rapid.

Publicitate
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!