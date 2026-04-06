OUT de la Rapid: și-a găsit echipă și semnează în vară: "El e alesul!"

Rapid a efectuat deja câteva modificări la nivelul conducerii. Marius Bilașco a fost deja prezentat în calitate de director sportiv adjunct la formația giuleșteană, după o lungă perioadă petrecută în conducerea lui CFR Cluj.

Mauro Pederzoli semnează cu Union Brescia în vară, după ce își încheie contractul cu Rapid

Bilașco va intra serios în pâine începând din vară, când actualul director sportiv aflat în funcție, Mauro Pederzoli, va părăsi clubul. Italianul, sosit în Giulești vara trecută, se desparte de Rapid după numai un sezon.

Pederzoli nu va sta însă departe de fotbal. Fostul conducător de la Brescia, Cagliari, Torino, Novara sau Parma și-a găsit deja o altă echipă, potrivit presei italiene.

După încheierea mandatului cu Rapid, Mauro Pederzoli este așteptat să semneze cu Union Brescia, formație aflată acum în Serie C, care luptă pentru promovarea în liga a doua italiană.

Union Brescia este o societate înființată vara trecută, după ce clubul istoric Brescia s-a desființat în 2025 din cauza problemelor financiare.

"Mauro Pederzoli este alesul pentru rolul de manager general", au titrat jurnaliștii de la Giornale di Brescia, care au explicat că actualul oficial de la Rapid a purtat deja discuții cu președintele Giuseppe Pasini și a văzut pe viu câteva meciuri ale Bresciei din acest sezon.