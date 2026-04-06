„Nerazzurrii” sunt lideri în Serie A, cu 72 de puncte, la opt puncte peste rivala AC Milan și la nouă de SSC Napoli.

În clasament urmează Como 1907, cu 58 de puncte, Juventus cu 57 și AS Roma, care închide top 6 cu 54.

Cristi Chivu, pus la colț în Italia: „O batjocură”

După meci, Chivu a vorbit despre atmosfera tensionată din fotbalul italian și a criticat modul în care sunt amplificate conflictele din jurul sportului.

„Nu am o baghetă magică. Suntem cu toții vinovați. Mă refer la rețelele sociale, la suporteri, uneori chiar și la jurnaliști. Se exagerează lucrurile negative, deși fotbalul ar trebui să rămână un joc”, a spus tehnicianul român.

Declarațiile antrenorului român au fost criticate de jurnalistul Massimo Pavan, într-un editorial publicat pe site-ul TuttoJuve.

Pavan a susținut că mesajul lui Chivu nu este acceptat de suporterii lui Juventus și a acuzat faptul că tocmai antrenorul lui Inter ar fi contribuit la atmosfera tensionată din jurul arbitrajului.

„Nu accept cuvintele lui Chivu despre un climat toxic, jucătorii lui Juventus nu se lasă păcăliți. Cum poți spune că suntem cu toții vinovați de ceea ce se întâmplă, începând de la antrenori, jucători, fani, rețelele de socializare și chiar jurnaliști?.

Când Chivu spune aceste lucruri, cu siguranță nu adună consensul fanilor Juventus. Lucrurile negative sunt exagerate, dar fotbalul ar trebui să rămână întotdeauna un joc. Trebuie să schimbăm abordarea acestui joc frumos care îi îndrăgostește pe copii, nu cei care citesc și trag ceva ce nu se poate spune.

Aceste cuvinte sunt o batjocură pentru fanii Juventus, primii care au creat această atmosferă a fost unul dintre jucătorii săi care a falsificat un meci și cel care după meci a vorbit despre Kalulu fără să-și ceară scuze, climatul toxic a fost creat de el înainte de acel meci spunând că nu va vorbi niciodată despre arbitri și s-a contrazis două minute mai târziu... Pentru a nu crea un climat toxic, este suficient să ne comportăm diferit”, a scris jurnalistul italian.